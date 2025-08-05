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Kim der ki 57 yaşında! 90'ların Zeyna'sını bir de şimdi görün...

Zeyna dizisindeki ikonik rolüyle hafızalara kazınan Lucy Lawles'ın son hali görenleri şaşırtıyor. 90'lara damga vuran 57 yaşındaki ünlü isim hala güzelliğini koruyor.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:07
Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless, bir döneme damga vurarak adından sıklıkla söz ettirmişti.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Bir dönemin savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını adeta şok etmişti.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Şimdi görenlerin 'yıllar ona hiç uğramamış' dediği Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

1995-2001 yılları arasında Yeni Zelanda'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Lucy Lawless kimdir?

Yeni Zelandalı oyuncu ve şarkıcıdır. Uluslararası başarı kazanmış televizyon dizisi Zeyna: Savaşçı Prenses'te 1995'ten 2001'e kadar başrolde oynadığı Xena karakteriyle tanınmıştır.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Bundan başka Battlestar Galacticanın yeniden çevriminde rol aldı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Son dönemde Spartacus: Blood and Sand dizisinde Batiatus'un karısı Lucretia rolünde ekranlara geldi.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Auckland'ın Mount Albert semtinde doğan Lucy, bir öğretmen olan Julie ile bir bankacı ve Mount Albert belediye başkanı olan Frank Ryan'ın kızıdır. Yedi çocuğun beşincisidir. Beş erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Lucy Lawless oyunculuğa lisede başladı. Ergenlik çağında bulimia hastalığına yakalandı, fakat Auckland Universitesi'ne gittiği dönemde hastalığı yenmeyi başardı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Burada 1 yıl yabancı diller üzerine eğitim aldı. Almanca, İtalyanca ve Fransızca öğrendi. Ayrıca üç yıl opera dersleri aldı. keman ve caz'a yöneldi.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Fakat operanın hayat tarzında henüz hazır olmadığı bir takım değişiklikler yapmasını gerektirdiğini öğrenince her ikisini de bıraktı.

Lucy 1994'te Pacific Renaissance Pictures tarafından hazırlanan "Hercules and the Amazon Women," adlı bir televizyon filminde rol aldı. Bu film daha sonra Herkül: Efsanevi Seyahatler dizisine dönüştü. O bölümde episode, Lysia adında, erkeklerden nefret eden bir Amazon kadınını canlandırdı. İlk sezon bölümlerinden "As Darkness Falls."'ta Lyla karakterini oynayarak devam etti. En önemli rolüne, kahraman savaşçı kadın Zeyna rolü teklif edildiğinde kavuştu. Pacific Renaissance Pictures'ın yazarlarından biri olan R. J. Stewart'ın Robert G. "Rob" Tapert'ın bir hikâyesinden uyarladığı "The Warrior Princess" bölümü Mart 1995'te yayınlandı. Aslında bu rol için Vanessa Angel seçilmişti; fakat kendisi hastalandığı için Yeni Zelanda'daki çekimlere gelemedi. Xena ve ona çok benzeyen Lysia karakterlerini ayrıştırmak için Lucy Lawless'ın normalde sarı olan saçları siyaha boyandı. Xena, Herkül'ün ilk sezonundaki iki bölümde daha yer aldı. Bu bölümlerde düşman bir karakterden iyi bir karaktere dönüştürüldü.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Xena karakteri o kadar sevildi ki sadece onun adına bir dizi serisi yaratıldı. Zeyna:Savaşçı Prenses ilk kez 4 Eylül 1995'te ekranlara geldi. Buna rağmen Ekim 1995'te Lucy Herkül dizisinin "Outcast" bölümünde bir kez daha Lyla olarak gözüktü. Zeyna: Savaşçı Prenses aynı türetildiği dizi gibi bir hit oldu ve altı sezon daha devam ederken Lucy Lawless'ı uluslararası bir ünlü haline getirdi. Ekim 1996'da The Tonight Show with Jay Leno programının çekimleri sırasında Lucy'nin stüdyonun otoparkında bindiği at tökezleyince Lucy'nin kalça kemiği kırıldı. Neyse ki tamamen iyileşti ve Zeyna çekimlerinden uzak kalması en az zararla atlatılmış oldu.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

1997'de, Lucy People Weekly dergisi tarafından "Dünyadaki En Güzel 50 Kişi" arasında gösterildi. Bundan günler önce, 6 Mayıs 1997'de Anaheim, California'da Mighty Ducks ve Detroit Red Wings arasında oynanan NHL buz hokeyi maçı sırasında ABD milli marşını söylerken Lucy'nin istem dışı şekilde bir göğsü gözükmüştü. Lucy Newsweek'te şöyle bir açıklamada bulundu: "Açıkçası utandım... Amaçladığımdan çok daha fazla bir dekolte olmuş oldu."

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Lucy son olarak Starz dizisi Spartacus: Blood and Sand.'te rol almıştır. Dizi, ünlü gladyatör Spartacus'ün hayatını konu almaktadır ve uzun zaman Zeynanın yapımcılığını yapan Sam Raimi ve Rob Tapert tarafından hazırlanmıştır. Lucy, Lentulus Batiatus'un karısı Lucretia rolündedir.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Lucy 19 yaşında Garth Lawless'ten bir çocuğa hamile kaldı. 1988'de Kalgoorlie, Avustralya'da evlendiler. Yeni Zelanda'ya geri döndüklerinde Daisy Lawless adlı kızları doğdu. Çift 1995'te boşandı. Lucy daha sonra Zeyna'nın yapımcısı Robert G. "Rob" Tapert ile 28 Mart 1998'de evlendi. Julius Robert Bay Tapert ve Judah Miro Tapert adında iki oğulları var.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Fırtınalı aşk hayatı ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Brooke Shields, Mavi Göl filmi ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Tiyatrodaki oyunculuğu da sinemada olduğu kadar beğenilmişti.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ekranların en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Şimdilerde 60 yaşında olan ABD'li oyuncu ve modelin son hali şaşırttı. Güzel bir kız olduğu için annesinin ısrarıyla kaldıramayacağı rolleri canlandırmak zorunda kalan Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu.

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

İŞTE SON HALİ

Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

İŞTE SON HALİ