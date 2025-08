Kim der ki 57 yaşında! 90’ların Zeyna’sını bir de şimdi görün...

Fakat operanın hayat tarzında henüz hazır olmadığı bir takım değişiklikler yapmasını gerektirdiğini öğrenince her ikisini de bıraktı.

Lucy 1994'te Pacific Renaissance Pictures tarafından hazırlanan "Hercules and the Amazon Women," adlı bir televizyon filminde rol aldı. Bu film daha sonra Herkül: Efsanevi Seyahatler dizisine dönüştü. O bölümde episode, Lysia adında, erkeklerden nefret eden bir Amazon kadınını canlandırdı. İlk sezon bölümlerinden "As Darkness Falls."'ta Lyla karakterini oynayarak devam etti. En önemli rolüne, kahraman savaşçı kadın Zeyna rolü teklif edildiğinde kavuştu. Pacific Renaissance Pictures'ın yazarlarından biri olan R. J. Stewart'ın Robert G. "Rob" Tapert'ın bir hikâyesinden uyarladığı "The Warrior Princess" bölümü Mart 1995'te yayınlandı. Aslında bu rol için Vanessa Angel seçilmişti; fakat kendisi hastalandığı için Yeni Zelanda'daki çekimlere gelemedi. Xena ve ona çok benzeyen Lysia karakterlerini ayrıştırmak için Lucy Lawless'ın normalde sarı olan saçları siyaha boyandı. Xena, Herkül'ün ilk sezonundaki iki bölümde daha yer aldı. Bu bölümlerde düşman bir karakterden iyi bir karaktere dönüştürüldü.