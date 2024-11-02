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Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yapan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı salladı. Sosyetik güzel hem çocuklarıyla paylaşım yaptı hem de kaslı vücuduyla şov yaptı. Aslışah Alkoçlar'ı görenler "Kim der ki iki çocuk annesi" demeden edemedi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Her paylaşımı ilgi ile takip edilen 31 yaşındaki Aslışah, son paylaşımlarıyla da konuşuldu. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem ve kızı Ada'nın deniz keyfi.

Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:36
Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Sosyetik güzel çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çiftinin oğlu Cem ve kızı Ada sosyal medya ilgi odağı oldu.

Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, 2021 yılında oğulları Cem'e kavuşmuştu.

Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Çiftin çocukları Cem, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına girmişti.

Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Son olarak Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yapmıştı.

Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Minik Cem hem okul arkadaşlarıyla hem de ailesiyle yeni yaşını kutlamıştı.

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