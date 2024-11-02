Kim der ki iki çocuk annesi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yaptı!

Çocukları Cem ve Ada ile deniz keyfi yapan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı salladı. Sosyetik güzel hem çocuklarıyla paylaşım yaptı hem de kaslı vücuduyla şov yaptı. Aslışah Alkoçlar'ı görenler "Kim der ki iki çocuk annesi" demeden edemedi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Her paylaşımı ilgi ile takip edilen 31 yaşındaki Aslışah, son paylaşımlarıyla da konuşuldu. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem ve kızı Ada'nın deniz keyfi.