Trend Galeri Trend Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında...

Giriş Tarihi: 08.02.2026 08:36
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster 1212. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan zirveye çıktı! Büyük ödül için yarış kızıştı...

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.