Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan Mustafa Suat Atalay isimli yarışmacı 100 bin TL değerindeki o soruda üç joker hakkını kullanarak programa damga vurdu. İşte yarışmacının zorlandığı o soru!

Giriş Tarihi: 20.03.2026 00:29
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

BAŞARILI PERFORMANSLAR İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

İKİNCİ BARAJ SORULARINA KADAR İLERLEDİ

Yarışmaya katılan Mustafa Suat Atalay isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını geçti. İkinci baraj sorularını da geçen yarışmacı 100 bin TL'lik o soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

İŞTE O SORU!

Yarışmacının karşısına, "Şair Louis Aragon, hangi roman için "Dünyanın en güzel aşk hikâyesi" demiştir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

JOKER HAKKINI KULLANMAK İSTEDİ

Yarışmacı, sorunun doğru cevabını bilmediğini dile getirerek joker hakkını kullanmak istedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

İLK JOKER HAKKINI TELEFONDAN YANA KULLANDI

Yarışmacı, telefonla joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

YARI YARIYA HAKKINI KULLANDI

Telefon jokerinin verdiği cevabı yetersiz bulan yarışmacı yarı yarıya hakkını da kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

Joker hakkı sonrası, 'A- Cengiz Aytmatov'un "Cemile"si' ve 'C: Peyami Safa'nın "Fatih - Harbiye"si' şıkları kaldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

3 JOKERİNİ TEK BİR SORU İÇİN KULLANDI

Yarışmacı bir joker hakkını daha kullanmak istedi. Çift cevap joker hakkını da kullanan yarışmacı tek bir soru için 3 jokerini kullandı ve herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

Yarışmacı, 'C: Peyami Safa'nın "Fatih - Harbiye"si' cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 100 bin TL’lik o soruda bütün jokerlerini kullandı!

100 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Ancak doğru cevabın 'A: Cengiz Aytmatov'un "Cemile"si' olduğunu gören yarışmacı şaşırdı. Bir sonraki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, o soruya cevap vermedi ve 100 bin TL alarak yarışmaya veda etti.