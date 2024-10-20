Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Oktay Kaynarca 'Çakır' gözlerini annesinden almış! Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna övgüler yağdı!

ATV'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona sevilen sanatçı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile başladı. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Oktay Kaynarca sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.9 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Oktay Kaynarca'nın son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Anne tavsiyesi almak..." notunu düştüğü karesine övgüler yağdı. Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozu adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. "Çakır gözlerini annesinden almış" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile annesini bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Oktay Kaynarca'nın annesi...