Trend Galeri Trend Magazin Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne 'ağaç' yerine 'bahçe hortumu diyenler'... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne 'ağaç' yerine 'bahçe hortumu diyenler'... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Yanlış anlaşılan sözler, anlık dalgınlıklar ve canlı yayın sürprizleri… 2025 yılı boyunca ekranlardan hastanelere, stüdyolardan sahaya kadar uzanan bu anlar kimi zaman şaşırttı, kimi zaman gülümsetti. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, hafızalarda yer eden yılın gaflarını bir araya getirdi!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:18
Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

2025 yılı boyunca ekranlardan hastane koridorlarına, canlı yayın stüdyolarından sokak röportajlarına kadar uzanan pek çok an, kısa sürede gündem oldu.

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Kimi şaşkınlık yarattı, kimi tebessüm ettirdi, kimi ise "nasıl yani?" dedirtti...

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Anlık dalgınlıklar, dil sürçmeleri ve yanlış anlaşılmalar, yıl boyunca hafızalara kazınan 'gaf' anlarını beraberinde getirdi. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise yıl boyunca akıllarda yer edinen gafları köşesinde derledi...

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

İŞTE 2025 YILININ DAMGA VURAN GAFLAR!

-Batman'daki bir hastanenin ameliyathanesinden çıkan doktor "İmam'a söyleyin, Yasin'i alıp gelsin" deyince hasta yakınları ağıt yakmaya başlıyor. Meğer olay yanlış anlaşılmış. Dr. İmam ve Dr. Yasin, servisteki diğer sağlık görevlileriymiş!

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

-Üniversite mezunu Ceyda kızımız, "Atasözüne göre hangisi yaşken eğilir?" sorusuna "Ağaç" yerine "Bahçe hortumu" deyince ilk soruda elendi.

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

-İzmirli sabık işadamı G.K.'nın şirket hesabından 180 bin lira ödeyip kendisine Yılın İş İnsanı ödülü verdirttiği ortaya çıktı.

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

-TRT Haber sunucusu, uzman doktora sordu: "Demir eksikliği için demir döküm tencere ve tava kullanmanın faydası olur mu?" Ah şu demir eksikliği...

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

-Annem Ramazan ile babam da Ramazan'ın karısı ile kaçtı." (Esra Erol'da Ali Osman'ın sözleri)

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

-Halk TV'deki Ramazan programı da cami görüntüleri eşliğinde "Oturmuş kumar oynar ah ciğerimin köşesi" şarkısı söylenmesin mi?

Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne ’ağaç’ yerine ’bahçe hortumu diyenler’... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Samsun'da aynı aileden 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan toprak kaymasının enkazı arasında benzin firmasının diktiği "Deprem Toplanma Alanı" tabelası çıkmasın mı?