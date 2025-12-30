Trend Galeri Trend Magazin Demir eksikliği için tencerede çare arayanlar, atasözüne 'ağaç' yerine 'bahçe hortumu diyenler'... İşte 2025’e damga vuran gaflar!

Yanlış anlaşılan sözler, anlık dalgınlıklar ve canlı yayın sürprizleri… 2025 yılı boyunca ekranlardan hastanelere, stüdyolardan sahaya kadar uzanan bu anlar kimi zaman şaşırttı, kimi zaman gülümsetti. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, hafızalarda yer eden yılın gaflarını bir araya getirdi!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:18