Trend Galeri Trend Magazin Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025'te gelinlikte adeta yarıştı!

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025'te gelinlikte adeta yarıştı!

2026 heyecanı yükselirken, magazin dünyasının kuğu gibi süzülen gelinleri yeniden gündemde… Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi. İşte 2025 yılını gelinlik şovuna çeviren ünlü isimlerin tercihleri!

Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:49
Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

EDA EROL

Sunucu Esra Erol'un kardeşi olan Eda Erol, gelinliğinde sadeliği tercih etse de hareketli duvağıyla beğeni topladı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

LALE ONUK

Berkan Karabulut'la hayatını birleştiren Lale Onuk, kabarık ve korse detaylı gelinliğiyle boy gösterdi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

EZGİ ŞENLER

Oyuncu Ezgi Şenler, Ömer Gürgen'le gerçekleşen düğününde kendi tarzını yansıtan sade ama modern gelinliğiyle göz kamaştırdı. Her şeyin en ince detayına kadar özenle hazırlandığı tören, zarafetiyle dikkat çekti.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

SELİN GENÇ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sade ama şık bir nikahla dünyaevine girdi. Abartıdan uzak zarif gelinliği ve romantik karelerinin yanı sıra farklı tarzıyla öne çıkan gelinlik tercihi de dikkat çekti.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

MERVE DİNÇKOL

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun spiker Merve Dinçkol ile yaptığı evlilik töreninde, Dinçkol'un zarif gelinliği büyük övgü topladı. Tasarım, 2025 yılının "en şık gelinlikleri" arasında gösterildi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

GAMZE TÜRKMEN

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen, nikâh karelerinin yayımlanmasıyla birlikte sosyal medyada gündeme oturmuştu. Oldukça gösterişli bir evlilik süreci yaşayan çiftin düğünü de uzun süre konuşulmuş, Türkmen'in gelinlik tercihiyse ihtişamıyla dikkat çekmişti.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

CEREN AZAK

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak güpürlü ve gösterişli gelinliğiyle çok konuşuldu.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

GÜLSEREN CEYLAN

40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine giren Gülseren Ceylan, beklenin aksine hem gelinlik hem de saç-makyaj seçiminde sadeliği tercih ederek zarif bir görünüm sergiledi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

BESTE KÖKDEMİR

İş insanı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak'la 4 Temmuz 2025'te dünyaevine giren Beste Kökdemir, zarif gelinliği ve sadelikten yana seçimiyle büyük beğeni topladı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

TUTKU YILMAZ

"Çocuklar Duymasın"ın Havuç'u Furkan Kızılay, Tutku Yılmaz'la dünyaevine girdi. Yılmaz, omuzları açık, tül detaylı ve sade tasarımıyla zarif bir gelinlik tercih etti.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

EDA SAKIZ

Burak Bulut ve Eda Sakız, 12 Ağustos 2025'te oldukça ses getiren bir törenle evlendi. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği düğünde, Eda Sakız'ın taşlarla süslenmiş kabarık gelinliği, davetlilerin ve sosyal medyanın gündemindeydi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

SEVDA ERGİNCİ

Sevda Erginci, mimar Efe Saydut'la önce Mardin'de sade bir nikah, ardından Sakız Adası'nda romantik bir düğünle evlendi. Her iki törende de sade ve zarif gelinlik tercih eden oyuncu, doğal duruşuyla dikkat çekti.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

BESTEMSU ÖZDEMİR

Bestemsu Özdemir, iş insanı Ersin Görkem'le yaptığı düğünde gelinliği ve zarif detaylarıyla dikkat çekti. Özdemir'in gelin çiçeği de davetlilerin ve sosyal medyanın ilgisini çeken detaylardan biri oldu.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

ELİF ENGİN

Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin, Çorum'da görkemli bir düğünle evlendi. Elif Engin'in gelinliği ise 2025'in en ihtişamlı tasarımlarından biri olarak öne çıktı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

DEMİ LOVATO

Demi Lovato, Jordan Lutes ile Santa Barbara'da gerçekleşen düğününde Vivienne Westwood imzalı, omuzları açık klasik bir gelinlik tercih etti. Uzun yıllar radikal tarzıyla tanıdığımız Lovato, bu kez romantik ve zarif bir görünüm sergiledi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, Benny Blanco ile evlendiği Montecito'daki törende birden fazla gelinlik tercih ederek adeta mini bir defile gerçekleştirdi. Boyundan bağlamalı, uçuşan etekli ana gelinliği ve transparan dantel detaylarıyla Selena'nın gelinliği, davetliler ve takipçiler tarafından favorilerden biri olarak öne çıktı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

LAUREN SÁNCHEZ

Jeff Bezos ile Venedik'te gerçekleştirdiği masalsı düğünde Lauren Sánchez, Sophia Loren esintili, dantellerle süslü dar kesim gelinliği, uzun duvağı ve kusursuz korse detayıyla 2025'in en çok konuşulan gelinliklerinden biri haline geldi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

PHOEBE TONKİN

Phoebe Tonkin, New York'taki düğününde adeta bir defile havası yarattı. Kendisi için özel dikilen gelinlik, vintage detayları, zarif silueti ve minimal şıklığıyla davetlilerin beğenisini topladı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

BU YIL MUTLULUĞA "EVET" DİYEN GELİNLER KADAR, ANNE-BABA OLAN ÜNLÜLER DE 2025'E DAMGASINI VURDU!

MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

2024 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025 yılının başında oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Uzun soluklu ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu, mart ayında oğulları Aziz dünyaya geldi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

CANSEL ELÇİN- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Meslektaş olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra oğulları Atlas'la mutluluklarını katladı.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

İLKER AKSUM- DİLAY EKMEKÇİOĞLU

2 yıl önce nikah masasına oturan İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk kez anne- baba olmuştu.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, 2024 yılında Çeşme'de evlendi.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

Çiftin, eylül ayında ise oğulları Ali doğdu.

Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025’te gelinlikte adeta yarıştı!

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

2025 yılında ilk kez anne- baba olan bir diğer çift ise İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar oldu.