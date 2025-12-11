Trend
Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi... Ünlü isimler 2025'te gelinlikte adeta yarıştı!
2026 heyecanı yükselirken, magazin dünyasının kuğu gibi süzülen gelinleri yeniden gündemde… Kimi zarafeti sadelikte buldu, kimi ışıltıdan vazgeçmedi. İşte 2025 yılını gelinlik şovuna çeviren ünlü isimlerin tercihleri!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:49