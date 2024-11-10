Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın hafızalara yer etmiş filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, halen sevilerek izleniyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin minik yıldızı "Samet" bakın kim çıktı! 1977 yılında başrollerinde Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in rol aldığı Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i aslında o güzel oyuncuymuş. "Selvi Boylum Al Yazmalım" da erkek çocuğuna hayat veren çocuk oyuncu meğer Yeşilçam'ın usta isminin de kızı çıktı!