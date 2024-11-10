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Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın hafızalara yer etmiş filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, halen sevilerek izleniyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin minik yıldızı "Samet" bakın kim çıktı! 1977 yılında başrollerinde Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in rol aldığı Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i aslında o güzel oyuncuymuş. "Selvi Boylum Al Yazmalım" da erkek çocuğuna hayat veren çocuk oyuncu meğer Yeşilçam'ın usta isminin de kızı çıktı!

Giriş Tarihi: 10.11.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 07:29
Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Birçok kişi bilmiyordu… Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet rolüne hayat veren minik yıldız meğer o güzel oyuncuymuş!

Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Kimse bilmiyordu o tatlı çocuk meğer güzel oyuncuymuş! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük yıldızı Samet bakın kim çıktı!

Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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