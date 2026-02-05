Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.