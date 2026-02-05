Trend Galeri Trend Magazin Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir'in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir'in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Hababam Sınıfı'ndaki 'Bozum Cahit' karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren Cengiz Nezir hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek gündem oldu. İzleyicilerin bugüne kadar fark etmediği detayda, Nezir'in filmde babasıyla birlikte rol aldığı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:58
Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Yeşilçam'ın sevilen genç oyuncularından Cengiz Nezir, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği 'Bozum Cahit' karakteriyle sinema tarihine adını yazdırmıştı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Birçok unutulmaz yapımda rol alan Nezir, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiş ve bu kararıyla dönemin sinemaseverlerini şaşırtmıştı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Yıllar sonra ortaya çıkan bir detay ise usta oyuncuyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Meğer Nezir, kariyerinin en önemli yapımlarından biri olan Hababam Sınıfında babasıyla birlikte kamera karşısına geçmiş.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Filmde rol alan isimlerden birinin, Türk sinemasının deneyimli oyuncularından Ali Fuat Nezir olduğu ortaya çıktı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

2011 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden Ali Fuat Nezir ile oğlu Cengiz Nezir'in aynı filmde yer alması, Yeşilçam'a dair yıllar sonra öğrenilen en ilginç detaylardan biri olarak sinema tutkunlarını şaşırttı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

1987 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her kuşaktan seyirci tarafından hala sevgiyle hatırlanıyor.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Usta oyuncu, sadece sinemanın değil, televizyonun da en samimi yüzlerinden biriydi.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Naşit, "Uykudan Önce" programında anlattığı masallarla çocukların kalbinde ayrı bir yer edinen sanatçı, sahnedeki neşesini de kameraların ardına taşımıştı...

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Ancak onun hakkında bugüne kadar pek az bilinen bir detay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Meğer Adile Naşit'in yetenek dolu kanı, ailesinin bir diğer ferdinde de hayat bulmuş.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Ünlü oyuncunun kardeşi de yıllar boyunca ekranlarda yer aldı ve birçok başarılı yapımda rol aldı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Üstelik Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden "Medeni Haller", "Gülşen Abi", "Aynalı Tahir", "Zilyoner", "Babam Olur musun?" ve "Hastane" gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıkmış...

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Evet, Adile Naşit'in kardeşi; tiyatro ve dizi dünyasının tanınan ismi Selim Naşit Özcan'dan başkası değil!

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Naşit ailesinin bir diğer yetenekli ferdi olan Selim Naşit Özcan, ablası gibi oyunculuk kariyerinde samimiyeti ve doğal performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, yıllar boyunca sinemaya damga vuran rolleriyle gönüllere taht kurdu. Ancak asıl şaşırtan detay, yeteneğin aileden geliyor olması! Usta aktörün yeğeni, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir isim çıktı.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Meğer ünlü oyuncunun akrabası, tanınmış sanatçı Soner Arıca'ymış!

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

SÜRPRİZ BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL!

Ailede başka ünlüler de var.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Bir diğer ünlü yeğeni ise televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Levent İnanır.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Konuşulan tek isim Kadir İnanır değil! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço da şaşırtan bir gerçekle yeniden gündemde.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak oyunculuğu ve karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, kariyerini sinema dünyasında şekillendirmiş olsa da, ailesi de en az onun kadar dikkat çekici isimlerle dolu.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Nuri Alço, Yeşilçam'daki güçlü kariyeri ve geniş hayran kitlesiyle bugün de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Ancak usta oyuncu, yalnızca kendi kariyetiyle değil, ailesinin geçmişiyle de ilgi çekiyor. Özellikle Nuri Alço'nun kimsenin pek bilmediği dedesi…

Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir’in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...

Döneminin en başarılı sporcularından biri olan dedesi, güreş tarihine adını adeta altın harflerle kazımış.