Kimse bunu bilmiyordu: Yeşilçam emektarı Cengiz Nezir'in babası da usta oyuncuymuş! O filmde birlikte oynamışlar...
Hababam Sınıfı'ndaki 'Bozum Cahit' karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren Cengiz Nezir hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek gündem oldu. İzleyicilerin bugüne kadar fark etmediği detayda, Nezir'in filmde babasıyla birlikte rol aldığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:58