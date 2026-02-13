Trend
"Kimsenin kocasını elinden almadım" demişti...Tuba Ünsal'a Elisabeth Mas’tan sert sözler! "Yalan söylüyor mağduru oynuyor"
Tuba Ünsal, bir röportajında "yuva yıkan kadın" yakıştırmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kimsenin kocasını elinden almadım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Ünsal'ın bir dönem aşk yaşadığı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas'tan sert bir çıkış geldi.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 07:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 07:47