"Kimsenin kocasını elinden almadım" demişti...Tuba Ünsal'a Elisabeth Mas’tan sert sözler! "Yalan söylüyor mağduru oynuyor"

Tuba Ünsal, bir röportajında "yuva yıkan kadın" yakıştırmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kimsenin kocasını elinden almadım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Ünsal'ın bir dönem aşk yaşadığı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas'tan sert bir çıkış geldi.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 07:47
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü oyuncu birçok soruya içtenlikle cevaplar verdi, ancak sorulan bir soru Ünsal'ı gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu.

Ünsal, programda kendisine yöneltilen, 'yuva yıkan kadın' iddialarını yanıtlamıştı.

"DİĞER MESLEKTAŞLARIM GİBİ ÇOK DAHA..."

Medyanın zaman zaman acımasız olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Medya çok acımasızca davranıyor bazen. Yalan söylüyor olsaydım ben diğer meslektaşlarım gibi çok daha pirüpak bu konudan çıkabilirdim. Ama ben insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyemem." demişti.

"KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM"

Ayrıca Ünsal, "Asla, çok da korkarım. Kimsenin kocasını elinden almadım." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncuya yönelik iddialar ve suçlamalar; 2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle meydana gelmişti.

ELİSABETH MAS, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tuba ünsal, "yuva yıkan kadın" olarak adlandırılmaktan dolayı mutsuz olduğunu söyleyip "Kimsenin kocasını elinden almadım" demişti.

Bunun üzerine Ünsal'ın bir dönem aşk yaşadığı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas, ateş püskürdü:

"Onurum ve kendimi korumak için yıllarca sessiz kaldım ama artık gerçekleri konuşalım. Kimsenin kocasını çalmadığını söylüyor ama bu tamamen yalan. Mağduru oynuyor."

İş insanı Caner Karaloğlu ile 2017'de evlenip 2020'de boşanan İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, boşanma sürecinde sorun yaşadığı Tuba Ünsal'la sorun yaşamıştı.

