Kiracısıyla mahkemenin yolunu tutmuştu! Hülya Avşar davayı kazandı: Kira fiyatı bakın ne kadar oldu...
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla uzun süredir kira artışı nedeniyle karşı karşıyaydı. 25 bin TL kira ödeyen kiracıya artış talebi kabul edilmeyince süreç mahkemeye taşındı. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girdi. Sonuçlanan davada bakın Hülya Avşar'ın alacağı kira bedeli ne kadar oldu...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 07:24