Kiracısıyla mahkemenin yolunu tutmuştu! Hülya Avşar davayı kazandı: Kira fiyatı bakın ne kadar oldu...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde oturan kiracısıyla uzun süredir kira artışı nedeniyle karşı karşıyaydı. 25 bin TL kira ödeyen kiracıya artış talebi kabul edilmeyince süreç mahkemeye taşındı. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girdi. Sonuçlanan davada bakın Hülya Avşar'ın alacağı kira bedeli ne kadar oldu...

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 07:24
Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesinde B.Ş. isimli kişi 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu.

Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi.

Ancak B.Ş. duruma itiraz etti. Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları da sonuç vermeyince Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

"KİRAYI ÖDEMİYOR" DEDİ
Avşar dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti.

Sanatçı ayrıca B.Ş.'nin zaman zaman bu ücreti bile ödemediğini söyledi.

Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak yeni rakamı belirledi.

B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.