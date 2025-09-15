Trend Galeri Trend Magazin “Kiramı bile zor ödüyorum” demişti… Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu! Son paylaşımında dikkat çeken detay

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu. İlaç içtiği öne sürülen Özkan yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Özkan'ın sosyal medyada son paylaşımında çocukluğu ile sarıldığı fotoğraf dikkat çekti.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:29
Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.

Yaşadığı sağlık sorunları ve nafaka krizi ile sıkıntılı bir süreçten geçtiği bilinen Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altına alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Özkan'ın sosyal medyada son paylaşımında çocukluğu ile sarıldığı fotoğraf dikkat çekti.