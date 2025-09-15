Trend
Galeri
Trend Magazin
“Kiramı bile zor ödüyorum” demişti… Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu! Son paylaşımında dikkat çeken detay
“Kiramı bile zor ödüyorum” demişti… Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu! Son paylaşımında dikkat çeken detay
İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu. İlaç içtiği öne sürülen Özkan yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Özkan'ın sosyal medyada son paylaşımında çocukluğu ile sarıldığı fotoğraf dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:29