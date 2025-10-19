Trend
‘Kırgın Çiçekler’in yıldızından şaşırtan karar! Ünlü oyuncu Nil Keser'in yeni mesleği herkesi şaşırttı!
atv'nin bir döneme damga vuran "Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nil Keser, sürpriz bir kararla gündeme geldi. Genç oyuncu, kariyerine farklı bir sektörde devam etme kararı alarak hayranlarını şaşırttı.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:54