'Kırık kalçayla sahne çıktı' iddiasına sert tepki! Usta oyuncu Zihni Göktay'ın kızından açıklama: "Yazılanların hepsi hurafe"
Türk sineması ve tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay'ın, sahnelediği oyunun ardından talihsiz bir kaza geçirdiği ve kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Ameliyat olan Göktay hakkında 'kırık kalçasıyla sahneye çıktı' iddiası gündemi sarsarken, konuya dair usta oyuncunun kızından açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:08