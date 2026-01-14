'Kırık kalçayla sahne çıktı' iddiasına sert tepki! Usta oyuncu Zihni Göktay'ın kızından açıklama: "Yazılanların hepsi hurafe"

"YARIN TABURCU OLACAK"

Hürriyet'te yer alan habere göre Dilbaz, yaşanan anları şu sözlerle anlattı: "Oyunda sonra kuliste ayakta sohbet ederken birden sola doğru meyil etmiş o esnada sol kalça kemiği kırılmış. Ankara'dan İstanbul'a naklettirdik. Pazartesi günü ameliyat oldu gayet başarılı geçti. Platin takılmadı oraya başka bir mekanizma yerleştirmişler gayet iyi durumda. Dün yürümeye başladı. Günde 2-3 kez yürütüyoruz. Yarın da taburcu olacak inşallah. Bakımına bakım evinde devam edeceğiz orası onun için güvenli bir yer. Ameliyat sonrası bu duruma bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamayacak inşallah çok hızlı toparlıyor kendisi gayet dirayetli, morali yüksek her şey yolunda. 2-3 ay oyunlara ara verilecek daha dikkatli olması gerekecek çünkü oturup kalkmasında dikkat edecek. Huzurevinde düzenli fizik tedavi görüyordu zaten aktif olması gerekiyordu."