'Kırık kalçayla sahne çıktı' iddiasına sert tepki! Usta oyuncu Zihni Göktay'ın kızından açıklama: "Yazılanların hepsi hurafe"

Türk sineması ve tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay'ın, sahnelediği oyunun ardından talihsiz bir kaza geçirdiği ve kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Ameliyat olan Göktay hakkında 'kırık kalçasıyla sahneye çıktı' iddiası gündemi sarsarken, konuya dair usta oyuncunun kızından açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:08
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

Ankara turnesi sırasında kaza geçirdiği ve sol kalça kemiğinin kırıldığı öğrenilen 80 yaşındaki usta oyuncu için, kırık halde sahneye çıktığı ve oyun sonrası ameliyat olmak üzere İstanbul'a döndüğü iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak babasının kalça kırığını oyun sonrası kuliste yaşadığını ve İstanbul'a getirilerek bir hastanede ameliyat edildiğini söyledi.

"YARIN TABURCU OLACAK"

Hürriyet'te yer alan habere göre Dilbaz, yaşanan anları şu sözlerle anlattı: "Oyunda sonra kuliste ayakta sohbet ederken birden sola doğru meyil etmiş o esnada sol kalça kemiği kırılmış. Ankara'dan İstanbul'a naklettirdik. Pazartesi günü ameliyat oldu gayet başarılı geçti. Platin takılmadı oraya başka bir mekanizma yerleştirmişler gayet iyi durumda. Dün yürümeye başladı. Günde 2-3 kez yürütüyoruz. Yarın da taburcu olacak inşallah. Bakımına bakım evinde devam edeceğiz orası onun için güvenli bir yer. Ameliyat sonrası bu duruma bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamayacak inşallah çok hızlı toparlıyor kendisi gayet dirayetli, morali yüksek her şey yolunda. 2-3 ay oyunlara ara verilecek daha dikkatli olması gerekecek çünkü oturup kalkmasında dikkat edecek. Huzurevinde düzenli fizik tedavi görüyordu zaten aktif olması gerekiyordu."

"YAZILANLARIN HEPSİ HURAFE"

Babası hakkında çıkan 'kırık halde sahneye çıktı' iddiaları ve oyun ekibine yönelik ihmallerle ilgili söylentilere de yanıt veren Dilbaz, "Onlar babamı el üstünde tutan insanlar asla böyle bir şey olamaz. Zaten hemen Ankara'dan hızlıca nakil işlemlerini yaptılar. Öyle bir durum olsa babam onlarla zaten çalışmaz. Yazılanların hepsi hurafe. Kırık kalçayla zaten oyun oynanmaz. Zaten seyirciler var onlarda şahit. Oyunda çok ayağa kalkmıyor babam bunlar asılsız" ifadelerini kullandı. Usta oyuncuya sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' dilekleri geldi.

Öte yandan Göktay'ın, yaşamına huzurevinde devam etme kararı alması da magazin gündeminde epeyce konuşulmuştu.

Sanat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Göktay'ın bu yeni hayat düzeni, sevenlerini oldukça şaşırtmıştı.

'BATTAL GAZİ'NİN 'ZIPZIP'I DA HUZUREVİNDE YAŞIYOR...

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle sinema tarihine adını yazdırmıştı.

Ancak şimdilerde gözlerden uzak kalan usta oyuncunun, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

İlerlemiş yaşına rağmen yaşam mücadelesini uzun süredir tek başına sürdüren Kökeş'in, maddi sıkıntılar nedeniyle zor koşullar altında hayatını devam ettirdiği biliniyordu.

Tedavi sürecinde çekilen güncel görüntüler, Yeşilçam'ın unutulmaz isminin yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.

Öte yandan usta oyuncunun, tedavisinin ardından bir huzurevine yerleştirileceği bilgisine de ulaşıldı.

HUZUREVİNE YERLEŞEN BİR BAŞKA İSİM: TULUĞ ÇİZGEN

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.

Operasyon sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan 72 yaşındaki usta oyuncunun şizofreni teşhisi almıştı.

Artık kameralardan uzak duran Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı...

Usta oyuncunun bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafı kısa sürede yayıldı.