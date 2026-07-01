Trend Galeri Trend Magazin Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk'tan Yusuf Yazıcı itirafı! "Bu durum beni rahatsız ederdi"

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk'tan Yusuf Yazıcı itirafı! "Bu durum beni rahatsız ederdi"

Yusuf Yazıcı ile Paris'te sürpriz bir nikahla dünyaevine giren, kısa süre sonra oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandıran Melisa Aslı Pamuk, bu kez evliliğine dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Güzel oyuncu, ilişkilerdeki sınırlarını tüm samimiyetiyle anlattı.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:15
Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk son olarak evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan "karşı cinsle arkadaşlık" konusuna kendi bakış açısını getirdi.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

"BENİ RAHATSIZ EDERDİ"

Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

HANİFE GÜRDAL-KEMAL AYVAZ

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ve "Yeni hayatıma Hanife Gürdal olarak uyandım" diyerek taze bir başlangıç yapan ünlü fenomen, aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

"SENİNLE ÇADIRDA DA YAŞARIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini esprili bir videoyla duyuran Gürdal, pırlanta yüzüğünü göstererek "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldı. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Mutluluğunu "Ben evleniyorum haberiniz olsun" sözleriyle duyuran ünlü fenomenden jet hızında sürpriz bir hamle geldi.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

SÜRPRİZ NİKAH SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine yeniden şans veren ikili, önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Okan Kurt, nikahtan hemen sonra taze evlilik pozlarını "Can yoldaşım, eşim" notuyla paylaşırken, taze gelin Hanife Gürdal'ın nikahtan dakikalar sonra sosyal medya hesabında yaptığı o ilk hamle ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Nikahtan hemen sonra tası tarağı toplayıp profil bilgilerini güncelleyen ünlü fenomen, soyadını "Hanife Gürdal Kurt" olarak değiştirerek evliliğini resmileştirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan nikah karelerine magazin dünyasından tebrik mesajları yağdı.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kiloyla ve yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatında yepyeni bir mutluluğa adım attı. Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez nikah haberiyle gündeme geldi.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

Daha önce başından 6 evlilik geçen Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

7. kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü tenor ve eşi Çağrı Özsaatçılar'ın bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk’tan Yusuf Yazıcı itirafı! Bu durum beni rahatsız ederdi

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU