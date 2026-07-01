Trend
Galeri
Trend Magazin
Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk'tan Yusuf Yazıcı itirafı! "Bu durum beni rahatsız ederdi"
Evlilikteki kırmızı çizgilerini çekti! Melisa Aslı Pamuk'tan Yusuf Yazıcı itirafı! "Bu durum beni rahatsız ederdi"
Yusuf Yazıcı ile Paris'te sürpriz bir nikahla dünyaevine giren, kısa süre sonra oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandıran Melisa Aslı Pamuk, bu kez evliliğine dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Güzel oyuncu, ilişkilerdeki sınırlarını tüm samimiyetiyle anlattı.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:15