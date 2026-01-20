Trend Galeri Trend Magazin Kırmızı halıya damga vurdu: Hande Erçel’in paylaşımı Paris Hilton’u bile büyüledi! Olay yorum...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve dünya yıldızlarını bir araya getiren Joy Awards 2026 töreninde, kırmızı halının parlayan yıldızı Hande Erçel oldu. Türk oyuncunun zarafeti sınırları aştı; dünyaca ünlü sosyetik ikon Paris Hilton, Erçel'in pozlarına kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:46
Sinema, televizyon ve moda dünyasının en prestijli isimlerini Riyad'da buluşturan Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli bir şölene sahne oldu. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden başarılı oyuncu Hande Erçel, geceye katıldığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halıdaki asil duruşu ve iddialı tarzıyla da gecenin en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdırdı.

KIRMIZI HALIDA TÜRK RÜZGARI

Organizasyon boyunca dünya basınının yoğun ilgisiyle karşılaşan 32 yaşındaki güzel oyuncu, şıklığıyla adeta göz kamaştırdı. Geceye özel tercih ettiği kostümü ve kusursuz makyajıyla davetlilerden tam not alan Erçel, törenin ardından bu özel anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ETKİLEŞİM

Törenin ışıltısını sosyal medya hesabına taşıyan Hande Erçel, geceye dair en özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşım yapılır yapılmaz binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak paylaşıma gelen yorumlardan biri, diğerlerinden çok daha fazla ses getirdi.

PARİS HİLTON'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Dünya sosyetesinin en ünlü simalarından Paris Hilton, Hande Erçel'in Riyad pozlarını cevapsız bırakmadı. Erçel'in fotoğraflarını beğenen Hilton, gönderinin altına bıraktığı emojili yorumla hayranlığını gizleyemedi.

İki ünlü ismin bu sürpriz etkileşimi, sosyal medya kullanıcıları arasında "Güzellik evrensel bir dildir" yorumlarına neden oldu. Hande Erçel'in global başarısını bir kez daha kanıtlayan bu olay, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, bir ödül töreninde boy göstermişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı davette tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen Hande Erçel hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Akalın, Erçel'in stiline yönelik eleştirisinde, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" ifadelerini kullanarak tartışma yarattı.

Şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı bu sözleri "fazla sert ve yersiz" olarak değerlendirirken, diğerleri ise yapılan yorumun tamamen kişisel bir düşünce olduğunu dile getirdi. Yaşanan polemik, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Öte yandan özel hayatıyla çok konuşulan güzel oyuncu Hande Erçel'in nereli olduğunu biliyor musunuz?

Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize