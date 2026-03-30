Kısmetse Olur Ayça Beğen’den korkutan veda! "Hakkınızı helal edin" dedi, hastaneye kaldırıldı... İşte son durumu!

2016 yılında ekranlarda olan Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuyla ilgili endişe verici iddialar gündeme bomba gibi düştü. Son durumu merak edilen Beğen'in hastanedeki tedavi süreciyle ilgili kritik bilgiler paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:58
2016 yılında ekranlara gelen 'Kısmetse Olur' programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Instagram hikayesinde "Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandıktan sonra iletişimi kesen Beğen'e, durumdan şüphelenen yakınları güçlükle ulaştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yaşanan kritik sürecin ardından ünlü ismin bulunduğu noktaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayça Beğen, tedavi altına alınmak üzere hızla hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Ayça Ekin Beğen'in hesabından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayça Ekin Beğen şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz."

Açıklamada ayrıca sosyal medyada yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.