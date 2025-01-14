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Kısmetse Olur'un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! "Bu işin geri dönüşü yok"

'Kısmetse Olur' programıyla hafızlara kazınan Semih Kurtulmuş, zaman geçtikçe popülerliğini arttırmıştı. 2019 yılında Gizem Kurtulmuş ile nikah masasına oturan Semih Kurtulmuş, mutlu anlarını takipçileri ile paylaşmıştı. Sosyal medyada oldukça aktif olan çift, takipçileri ile videolar paylaşarak gündem oluyorlardı. Son olarak Gizem Kurtulmuş, kendi hesabında bir hikaye yayınlayarak, eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyledi. İşte "Artık aynı açıdan bakamıyoruz" diyen Gizem Kurtulmuş'un açıklamaları!

Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:54
Kısmetse Olur’un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! Bu işin geri dönüşü yok

Semih Kurtulmuş, 'Kısmetse Olur' programına katılarak ismini duyurmuştu. Zamanla popülerliğini arttıran Semih Kurtulmuş, Gizem Kıvanç ile 2019 yılında dünyaevine girerek, sosyal medyada gündem olmuştu.

Kısmetse Olur’un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! Bu işin geri dönüşü yok

Semih Kurtulmuş ve Gizem Kıvanç evlendikten sonra sosyal medyaya içerik üretmeye başladı.

Kısmetse Olur’un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! Bu işin geri dönüşü yok

Çektikleri videolarla ilgi odağı olan çift, zamanla tanınırlığını arttırmıştı.

Kısmetse Olur’un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! Bu işin geri dönüşü yok

Çiftin mutlu evliliğinden 'Ala' adında bir kız çocukları olmuştu.

Kısmetse Olur’un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! Bu işin geri dönüşü yok

BOŞANMA HABERİNİ DUYURDU!

Sosyal medya fenomen Gizem Kurtulmuş son olarak bir paylaşıma imza attı. Kurtulmuş eşi Semih Kurtulmuş ile ayrılık kararı aldığını açıkladı.

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