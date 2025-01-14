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Kısmetse Olur'un yakışıklısıydı! Semih Kurtulmuş ve eşi Gizem Kurtulmuş boşanıyor! "Bu işin geri dönüşü yok"
'Kısmetse Olur' programıyla hafızlara kazınan Semih Kurtulmuş, zaman geçtikçe popülerliğini arttırmıştı. 2019 yılında Gizem Kurtulmuş ile nikah masasına oturan Semih Kurtulmuş, mutlu anlarını takipçileri ile paylaşmıştı. Sosyal medyada oldukça aktif olan çift, takipçileri ile videolar paylaşarak gündem oluyorlardı. Son olarak Gizem Kurtulmuş, kendi hesabında bir hikaye yayınlayarak, eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyledi. İşte "Artık aynı açıdan bakamıyoruz" diyen Gizem Kurtulmuş'un açıklamaları!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:54