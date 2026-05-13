Kıvanç Tatlıtuğ bavulunu toplayıp şehri terk etti! Bakın yeni adresi neresi...

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ her hareketiyle merak ediliyor. Tatlıtuğ, 2016 yılında stilist Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Gözlerden uzak ama uyumlu bir yaşam süren çift, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları keyifli anlarla dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, yazı erken getirdi. Ünlü oyuncu eşini ve oğlunu alarak erkenden Bodrum'a uçtu. Ünlü oyuncunun ağustos ayının başına kadar ailesiyle burada tatil yapacağı öğrenildi. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE POZLARIYLA DA ÇOK KONUŞULMUŞTU! 42 yaşındaki oyuncu, yeni imajıyla eşi Başak Dizer'e verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem olurken hayranlarından kısa süre içinde beğeni yağdı. Uzun süreden sonra sosyal hayatından kesitler yayınlayan Tatlıtuğ, hayranlarını oldukça sevindirdi. Tarzındaki değişim, takipçileri tarafından dikkat çekici bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, yeni kareleri 'çok yakışmış' yorumlarıyla değerlendirdi. Öte yandan çiftin uyumu ve romantik kareleri de hayranları tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı. Attığı her adım hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar ise büyük ilgi çekmişti. OYUNCU OLMASAYDI... 'Herhangi bir dalı olabilir ama motor sporları çok daha yakın geliyor bana' diyen Tatlıtuğ, 'Ve yemek en büyük tutkularımdan bir tanesi, yani aşçı olabilirdim' şeklinde konuşmuştu. 'ETRAFIMLA ÇOK FAZLA İLGİLENMEM' Röportajın devamında ise Kıvanç Tatlıtuğ, 'Beni tanıyan yakın çevrem bilir. Kendimin dışında etrafımla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım' dedi. Tatlıtuğ sözlerine, 'Ben her zaman önümdeki tabağı yedim. Önümdeki tabağa odaklandım. Herkesin de önünden yemesi gerektiğine inanan bir adamım' şeklinde devam etmişti. 'KENDİMLE YARIŞIYORUM' Son olarak başarısının sırrını ise şöyle verdi; 'Herkes önündeki yemeği yemeli. Başka birisinin tabağına baktığın zaman önündeki lezzet kaçıyor. Bu motivasyonum beni hep kendimle yarıştırdı. ' Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, aşklarıyla ve aile yaşantılarıyla her zaman örnek bir çift olarak gösteriliyor.