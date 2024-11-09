Trend Galeri Trend Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! 'Her an aklımda ve her zaman yanımdasın'

Kıvanç Tatlıtuğ geçen aylarda kaybettiği köpeği Genç'in üzüntüsünü yaşıyor. Tatillerde bile yanından ayırmadığı köpeğinin yasını tutan Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 07:51
Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

Hem kariyer hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda köpeği Genç'i kaybettiğini duyurmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

Tatillerde bile yanından ayırmadığı köpeğinin yasını tutan Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

Genç için yayınladığı veda yazısıyla herkesi hüzünlendiren ünlü oyuncu bu kez de köpeğini andığı pozlar paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

"HER AN AKLIMDA VE HER ZAMAN YANIMDASIN"

Ünlü oyuncu, Cemali'nin "Şimdi Uzaklardasın" şarkısı eşliğinde paylaştığı fotoğrafların altına "Seni çok seviyorum. Her an aklımda ve her zaman yanımdasın. Efsane Genç" yazdı.

Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk, Umut Evirgen, Nail Gönenli ve Birkan Sokullu Lüleburgaz'a gitti.

SON DAKİKA SON DAKİKA