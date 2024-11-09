Kıvanç Tatlıtuğ kaybettiği can dostuna özlemini haykırdı! ’Her an aklımda ve her zaman yanımdasın’

Hem kariyer hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda köpeği Genç'i kaybettiğini duyurmuştu. Tatillerde bile yanından ayırmadığı köpeğinin yasını tutan Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç için yayınladığı veda yazısıyla herkesi hüzünlendiren ünlü oyuncu bu kez de köpeğini andığı pozlar paylaştı. 'HER AN AKLIMDA VE HER ZAMAN YANIMDASIN' Ünlü oyuncu, Cemali'nin 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısı eşliğinde paylaştığı fotoğrafların altına 'Seni çok seviyorum. Her an aklımda ve her zaman yanımdasın. Efsane Genç' yazdı. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk, Umut Evirgen, Nail Gönenli ve Birkan Sokullu Lüleburgaz'a gitti. Yakın dostlar bağ evinde toplandı. Lüleburgaz'daki bağ evinde barbekü yapan yakın arkadaşlar, eğlenceli anlar yaşadı. Kıvanç Tatlıtuğ, o anları 5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından 'Bir kaç iyi adam ve yakışıklı isimli tilkimiz' notuyla yayınladı. Yakışıklı oyuncuların toplandığı pozlara ise beğeni ve yorum yağdı. Öte yandan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti. LONDRA'YA GİDECEKLER Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra oldu. TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEKLER Kreşe başlayacak olan Kurt Efe, ilk eğitimini Londra'da alacak. Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünmeyen çift, okullar tatil olduğunda da iş için Türkiye'ye geri dönecekler. Londra'ya yerleşmeye hazırlandığı konuşulan gözde çiftten Başak Dizer Tatlıtuğ Toskana'da çektirdiği yeni karelerini paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi ışıl ışıl elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı. Dizer'in beğeni yağan karelerine takipçilerinden, 'Çıkamadım fotolardan', 'Zerafetini saatlerce övebileceğim o kadın', 'Muhteşemsin', 'Nazar değmesin' şeklinde yorumlar aldı. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN BEREN SAAT- KENAN DOĞULU ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ