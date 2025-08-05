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Kıvanç Tatlıtuğ'la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur'a nasıl açılmış!
Kıvanç Tatlıtuğ'la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur'a nasıl açılmış!
Sergilediği başarılı oyunculuğu ile Türk televizyonlarında önemli bir yere sahip olan Merve Boluğur'un nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte güzelliği ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Boluğur'un filmlere konu olabilecek o keşfedilme hikayesi...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 17:41