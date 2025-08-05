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Kıvanç Tatlıtuğ'la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur'a nasıl açılmış!

Sergilediği başarılı oyunculuğu ile Türk televizyonlarında önemli bir yere sahip olan Merve Boluğur'un nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte güzelliği ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Boluğur'un filmlere konu olabilecek o keşfedilme hikayesi...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 17:41
Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmen bir anne ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

2022 yılında Murat Dalkılıç ile dünya evine giren ünlü şarkıcı, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

İKİ EVLİLİĞİ DE UZUN SÜRMEDİ

Dalkılıç ile olan evliliğinden sonra DJ Mert Aydın ile de bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu, 57 günlük bir evliliğin ardından boşanma kararı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Lisede hiç popüler olmayan, utangaç ve içe dönük biri olan Boluğur, kuzeni bir ajansta fotoğraf çekimine giderken beraber gidiyor ve şöhretin kapıları tam da orada aralanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Orada tanıştığı ajans sahibi ona kartını vererek Merve Boluğur'un şöhret kapılarını aralamış oluyor. Ajansının eviyle aynı sokakta olması sayesinde bir dönem dizilerin vazgeçilmez yıldızlarından biri haline geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Bir erkek kardeşi bulunan Boluğur, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yerleşiyor ancak hazırlıktan kalınca eğitimine ara vererek bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Boluğur, bir zamanlar Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu gibi başarılı oyuncularla birlikte projelere imza atarak ününe ün katmış, daha sonra ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TUBA ÜNSAL

7 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmış ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" gibi Türk televizyonlarında önemli yere sahip dizilerde rol alarak, başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Oyunculuğunun yanı sıra çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ünsal'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz?

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

HAYRANI OLDUĞU GRUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bir zamanlar sıradan bir lise öğrencisi olan Ünsal, Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine giderken o sayede bir çok kişinin dikkatini çekeceğinden haberi yoktu.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Konsere gitti, sonra da grup üyelerinden binbir heyecanla imza aldı...O sırada çekilen görüntülerle grubun Sözlerimi Geri Alamam şarkısına bir klip hazırlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Genç kızın güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki, klip başından sonuna onun görüntülerinden oluşuyordu neredeyse.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

O genç kız yıllar sonra Elite Model Look Yarışması'nda derece aldı ve gösteri dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Tek konserler hayatı değişen Ünsal daha sonra kariyer basamaklarını çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak hızla tırmandı...

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Beş çocuklu bir ailenin oğlu olan Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Adana'da Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra aile ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

BASKETBOL TUTKUNUYDU

Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümünü basketbol oynayarak geçiren Tatlıtuğ, Adana'da bulunduğu süre boyunca birçok basketbol kulübünde aktif rol aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Basketbol oynadığı zamanlarda Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynayan, ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'nin kulüplerinde yer alan Tatlıtuğ, son olarak yeniden Beşiktaş'a dönerek basketbol kariyerine burada devam etmeyi amaçladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

ÜN BASAMAKLARINI BAKIN NASIL TIRMANMIŞ…

Geçirdiği sakatlıktan sonra tutkunu olduğu basketbol kariyeri sonlanan Tatlıtuğ, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı ile mankenlik kariyerine adım attı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Oğlunun bir fotoğrafını ajansa göndermesiyle başlayan bu serüven, Tatlıtuğ'un mesleği beğenmesi ile devam etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

Daha sonra birçok teklif alan Tatlıtuğ, mankenlik kariyerinde profesyonel olarak rol almaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’la bile rol almıştı... Bakın şöhretin kapıları Merve Boluğur’a nasıl açılmış!

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birincilik elde etti.