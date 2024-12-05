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Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer'den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer, güzelliği ile her geçen gün daha çok gündem oluyor. Modaya olan tutkusuyla bilinen Dizer, işi kadar evlilik hayatında da merak ediliyor. Oğulları Kurt Efe ile birlikte mutlu bir yaşam sürmeye devam eden Tatlıtuğ ailesi, Londra'ya yaptıkları seyahatle de oldukça konuşuldu. Son olarak magazinlerde görmeye alışık olmadığımız Başak Dizer, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Dizer'in radikal saç değişimi görenleri şoke ederken, bazıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:16
Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve bir o kadar güzeller güzeli eşi Başak Dizer, 2016 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

Herkes tarafından merakla takip edilen evli çift, sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 47 yaşındaki ünlü stilist, kusursuz fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkartıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

Yaptığı işlerle takdir toplayan Dizer, ünlülerin bir numaralı stilisti haline geldi.


Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

"MİNİK KIVANÇ"
Ünlü çiftin evliliklerinden meydana gelen 2 yaşındaki Kurt Efe de annesi ve babası gibi merak ediliyor.

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