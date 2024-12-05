Trend Galeri Trend Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer'den radikal değişim! Görenler Serenay Sarıkaya sandı

2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer, güzelliği ile her geçen gün daha çok gündem oluyor. Modaya olan tutkusuyla bilinen Dizer, işi kadar evlilik hayatında da merak ediliyor. Oğulları Kurt Efe ile birlikte mutlu bir yaşam sürmeye devam eden Tatlıtuğ ailesi, Londra'ya yaptıkları seyahatle de oldukça konuşuldu. Son olarak magazinlerde görmeye alışık olmadığımız Başak Dizer, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Dizer'in radikal saç değişimi görenleri şoke ederken, bazıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.