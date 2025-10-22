Trend Galeri Trend Magazin  Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşinin cezaevine girdiği iddia edilmişti! Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatından ilk açıklama!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un, eski eşinin sevgilisiyle yaşadığı sözlü tartışma iddiasının ardından cezaevine girdiği öne sürülmüştü. Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatından ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:06
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, hukuki bir süreçle gündeme geldi.

Sunucu İlknur Özkuş'un haberine göre, Melisa'nın eski eşinin sevgilisine uyguladığı şiddet olayına karışması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Bir süre Hendek Cezaevi'nde kalan Melisa'nın, aile kaynaklarının verdiği bilgiye göre dün tahliye edildiği bildirildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Melisa Dilara Tatlıtuğun'un avukatından konuya dair ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.