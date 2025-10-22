Trend
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşinin cezaevine girdiği iddia edilmişti! Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatından ilk açıklama!
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un, eski eşinin sevgilisiyle yaşadığı sözlü tartışma iddiasının ardından cezaevine girdiği öne sürülmüştü. Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatından ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:06