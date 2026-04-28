Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez sanatı değil, evindeki gizli dünyasıyla gündeme geldi. 'Aslında ihtiyacım yok' diyerek söze başlayan Tatlıtuğ'un o koleksiyonu meğer…

Giriş Tarihi: 28.04.2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 16:34
Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez hayranlarını şaşırtan bir alışkanlığını paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlu Kurt Efe ile babalığın tadını çıkaran ünlü oyuncu, samimi bir itirafla gündeme oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir yayında kişisel meraklarına dair gelen "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna beklenmedik bir cevap veren Tatlıtuğ, evindeki gizli koleksiyonunu şu sözlerle açıkladı:

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

"Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum." Koleksiyonunun büyüklüğüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, bu "kokulu" tutkusuyla sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

MİLLİ BASKETBOLCU CEDİ OSMAN'IN DA "GİZLİ" ALIŞKANLIĞI ŞOKE ETMİŞTİ...

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TAKINTILARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un koleksiyon tutkusu sınır tanımıyor! Tam 150 parçalık…

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.