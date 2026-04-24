Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

GIDA İSRAFINA SON

Hürmüz Boğazı'nın kapanması gösterdi ki, dünyanın kritik ticaret yolları her an tıkanabilir ve bu durum en geç bir yıl içinde dünyanın önemli bir bölümünü açlığa, kıtlığa, yokluğa mahkum edebilir. Durum böyleyken gıda israfının önüne set çekilmesi daha da önem kazanıyor. Almanya'da bir zincir market, kabukları kararmaya yüz tutmuş ama henüz yenecek durumda olan muzların üzerine şöyle bir not yazmış: "Biz artık o kadar güzel görünmesek de gerçekten çok lezzetli ve sağlıklıyız. Lütfen beni al götür, katiyen para ödemeyeceksin çünkü ben insanların beni yemesini hak ettim."

