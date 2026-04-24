Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Geleceğimizi tehdit eden iklim krizi ve artan maliyetlerin gölgesinde, her geçen gün daha kıymetli hale gelen kaynaklarımızı nasıl "hunharca" harcadığımızı hiç düşündünüz mü? Tarihi çeşmelerden boşa akan tonlarca sudan yapay zekanın her soruda tükettiği gizli litrelerce suya, marketlerin çöpe döktüğü gıdalardan küresel satranç hamlelerine kadar hayatın içinden sarsıcı gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. İşte modern dünyanın israf tablosu ve yaklaşan büyük susuzluğun ayak sesleri...

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 24.04.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 07:37
Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Çok değil, 20 yıl sonra bir litre su, bir litre benzinden daha pahalı olacak. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve israf yüzünden insanlar bir yudum suya muhtaç hale gelecek, savaşlar "sudan sebeplerle" çıkacak.

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Durum böyleyken yakın çevremdeki semt çeşmelerini, sebilleri, hayratları dolaştım. Sadece yakın çevremde yani 5 kilometre çapında bir alanda iki çeşmeden 24 saat boyunca yüksek kalitedeki içme suyunun boşa akıtıldığına şahit oldum.

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

İlki, Sarıyer merkezinden Maden mahallesine çıkan varyant üzerindeki Hacı Hayrettin İlbey hayratıydı. Diğeri ise Çırçır'daki ünlü çeşmeydi. Her ikisinde de kapatacak musluk olmadığı için sular borular aracılığıyla gün boyunca boşa akıp duruyordu. Düşünebiliyor musunuz, bileğim genişliğindeki su 24 saat boyunca akıyor ve binlerce metreküp heba olup gidiyordu.

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Bu ikisi, benim yoldan geçerken tesadüfen gördüklerim. Kim bilir İstanbul'da ve Türkiye genelinde böyle boşa akıp giden kaç çeşme suyu vardır...

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Malum, İBB neredeyse üç ayda bir suya fahiş zamlar yapıyor. İstanbullu, dünyanın belki de en pahalı sularından birini kullanıyor. Aslında şu çeşmelere birer musluk takmayı ya da israf edilen suyu depolamayı akıl etseler, vatandaşa suyu yarı fiyatına ulaştırırlar ama nerdeee?..

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

YAPAY ZEKA MUSLUĞUNU AÇARKEN
Müthiş bilgi; yapay zekadan değil, oyuncu dostum sevgili Ceyda Düvenci'den geliyor. Dikkatlice okumanızı tavsiye ederim:

"Yapay zekaya bir soru sorduğunuzda, o soruya cevap vermek için yaptığı araştırma süresince 6 litre suyu buhar olup uçurmasına sebep oluyorsunuz. Çünkü yapay zekalara ait bütün mekanik sistemler okyanus altında tutuluyor ve bu makineler çok çabuk ısınıyor, soğuyabilmeleri için deniz suyunun düşük ısısına ihtiyaçları var. Ve biz her soru sorduğumuzda okyanusun altındaki bu dev makineler ısınıyor çünkü araştırmaları lazım. Ve soğumaları için de okyanus devreye giriyor. O sular buhar oluyor soğutmak adına ve her bir soru eşittir 6 litre su.

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Yapay zekaya soru sorarken bir kez daha düşünün. Gerçekten ihtiyacım olan bir soru mu? Bana lazım mı? Ben bunu iki tane kitap karıştırıp da öğrenebilir miyim? 6 litre suyu yok etmeye değer mi?"

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

GIDA İSRAFINA SON
Hürmüz Boğazı'nın kapanması gösterdi ki, dünyanın kritik ticaret yolları her an tıkanabilir ve bu durum en geç bir yıl içinde dünyanın önemli bir bölümünü açlığa, kıtlığa, yokluğa mahkum edebilir. Durum böyleyken gıda israfının önüne set çekilmesi daha da önem kazanıyor. Almanya'da bir zincir market, kabukları kararmaya yüz tutmuş ama henüz yenecek durumda olan muzların üzerine şöyle bir not yazmış: "Biz artık o kadar güzel görünmesek de gerçekten çok lezzetli ve sağlıklıyız. Lütfen beni al götür, katiyen para ödemeyeceksin çünkü ben insanların beni yemesini hak ettim."

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Bizdeki marketlerin arka kapılarına şöyle bir göz atın. Çoğu yenecek durumda olan tonlarca sebze ve meyvenin nasıl "hunharca" çöpe atıldığını göreceksiniz.
Fiyatlar uçuyor, garibanın kursağına sebze meyve girmiyor. Acaba marketlerde özel reyonlar oluşturulup bu ürünler halka bedava sunulamaz mı?
"Ucuz vereceğime çöpe dökerim" mantığını çöpe dökmenin vakti gelmedi mi artık?

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

NE DEMİŞ?
İran TV: "İran, Arap ülkelerindeki Amerikan radarlarını yok ettikten sonra yağışlarımız arttı. 7 yıl sonra ilk kez barajlarımız taşıyor." (Yıllardır bu köşede yazdığım iklim savaşının resmi belgesi)

Gaf'let kürsüsü
İzmir'de mavi bayraklı plajlara evcil hayvanların girmesi yasaklanmış. Soldakine yasak, sağdakine serbest!

Kıyamet senaryosu değil gerçek: 20 yıl sonra bir yudum su için savaş çıkacak!

Zap'tiye
İran, Hürmüz Boğazı'nı bir açıp bir kapatarak Trump'ın Avrupa'daki itibarını ve desteğini yerle bir etti. Trump'ın unuttuğu şey: Satrancın bir Acem oyunu olduğu.

