Kızı Milena'yla hayatı değişti! Berk Oktay'dan 'babalık' mutluluğunu dile getirdi: "Hiçbir şey zor gelmiyor"
2022 yılında meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berk Oktay, kızı Milena'nın hayatına kattığı değişimi samimi sözlerle anlattı. Ünlü oyuncunun babalıkla ilgili yaptığı içten açıklamalar ise, duyanların kalbini yumuşattı...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:47