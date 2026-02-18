Trend Galeri Trend Magazin Kızı Milena'yla hayatı değişti! Berk Oktay'dan 'babalık' mutluluğunu dile getirdi: "Hiçbir şey zor gelmiyor"

Kızı Milena'yla hayatı değişti! Berk Oktay'dan 'babalık' mutluluğunu dile getirdi: "Hiçbir şey zor gelmiyor"

2022 yılında meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berk Oktay, kızı Milena'nın hayatına kattığı değişimi samimi sözlerle anlattı. Ünlü oyuncunun babalıkla ilgili yaptığı içten açıklamalar ise, duyanların kalbini yumuşattı...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:47
Savaşçı dizisinde birlikte rol aldıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, sosyal medyada aile pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak babalık duygusuna dair samimi açıklamalarda bulunan Oktay, magazin gündeminde yer aldı.

Okay ilk olarak çocuk büyütmenin dünyanın en güzel hissiyatı olduğunun altını çizerek sözlerine başladı.

Başarılı oyuncu, "Zorlandığınız bir şey olmuyor mu?" sorusuna ise "Hiçbir şey zor gelmiyor. O kadar büyük sevgi ki hiçbir şey zor gelmiyor" yanıtını verdi.

Öte yandan Berk Oktay kızı Milena'nın 1. yaş günü için mutfağa girip kendi elleriyle pasta hazırlamıştı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, Oktay'ın kızına olan düşkünlüğü de bir kez daha gözler önüne sermişti.

"BABASI KENDİ ELLERİYLE YAPMAK İSTEDİ"

Güzel oyuncu paylaşımına ise, "Yarın bizim için çok çok büyük bir gün. Miloşkomuzun doğum günü. Evde hararetli bir çalışma var. Kızımızın 1 yaş pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi." notunu düşmüştü.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor.

Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç evlatlarını gözlerden uzak büyüttü. Ünlü çiftin sır gibi sakladıkları oğulları Ali'nin son hali ise merak ediliyor.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. Ali anne ve babasının boyunu geçti.

İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...

İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...

Berdan Mardini kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta çocukları Miran ve Ezmira'nın son hali dikkat çekti.