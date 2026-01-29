Trend Galeri Trend Magazin Kızı sordu annesi cevapladı! Nergis Kumbasar'dan yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil itirafı: "O zamanlar..."

Yıllardır suskunluğunu koruyan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in 'Babamın çapkın olduğunu nasıl anlamadın?' sorusu karşısında öyle bir itirafta bulundu ki, magazin dünyası buz kesti. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:23
Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ve eski eşi Nergis Kumbasar arasındaki o diyalog, Erbil'in çalkantılı özel hayatını yeniden tartışmaya açtı.

"BABAMIN ÇAPKIN OLDUĞUNU NASIL ANLAMADIN?"

Son günlerde Gülseren Ceylan ile yaşadığı fırtınalı evliliğiyle manşetlerden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'le ilgili eski eş çıkışı oldukça şaşırtıcı anlara sebep oldu.

Kızı Yasmin Erbil, annesi Nergis Kumbasar'a yönelttiği "Babamın çapkın olduğunu anlayabilirdin, anlamadın mı?" sorusuyla adeta sosyal medyayı salladı.

Kumbasar'ın yanıtı ise herkesi şaşırttı: "O zamanlar erkeğin atılgan olması gerekiyordu..."

Evliliklerinin yıllar önceki dinamiklerine referans veren bu cevap, Mehmet Ali Erbil ve eşleriyle ilgili birçok soruyu da gündeme getirdi. Bu açıklamaya Erbil'in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

