Kızına yazdığı notla kalpleri eritti! Şükran Ovalı'dan duygusal doğum günü kutlaması: "Yük olmadan gölgen olmaya devam..."
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı. Ovalı, paylaştığı duygusal notla takipçilerinin kalplerini ısıttı. 'Yük olmadan gölgen olmaya devam…' sözleriyle kızına olan sevgisini gözler önüne seren ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:40