Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca'dan duygusal anlar... "5 ay önce bugün"

"MODUM DÜŞÜYOR"

Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bi gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum.O Instagram'da ki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bi bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum."