Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca'dan duygusal anlar... "5 ay önce bugün"
Birçok başarılı projede rol alarak oyunculuğuyla dikkat çeken Gizem Karaca, 5 ay önce kızı Yaz'ı dünyaya getirmişti. Şimdilerde anneliğinin tadını çıkaran Karaca, kızını kucağına aldığı anı paylaştı. Duygu dolu anlar takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 26.11.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:59