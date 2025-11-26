Trend Galeri Trend Magazin Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca'dan duygusal anlar... "5 ay önce bugün"

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca'dan duygusal anlar... "5 ay önce bugün"

Birçok başarılı projede rol alarak oyunculuğuyla dikkat çeken Gizem Karaca, 5 ay önce kızı Yaz'ı dünyaya getirmişti. Şimdilerde anneliğinin tadını çıkaran Karaca, kızını kucağına aldığı anı paylaştı. Duygu dolu anlar takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:59
Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. Evliliğinin ardından zaman zaman özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Karaca'nın ne zaman anne olacağı ise hayranları tarafından yıllardır merak ediliyordu.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı sürpriz paylaşım ile hamile olduğunu açıklamıştı.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Karaca, aradan birkaç ay geçtikten sonra yaptığı yeni açıklamayla bebeğinin cinsiyetini de paylaşmış ve kız çocuğu beklediğini duyurmuştu. Anne olmanın heyecanını uzun süre yaşayan Gizem Karaca, sonunda beklenen anı yaşadı ve minik kızını dünyaya getirdi.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

"5 AY ÖNCE BUGÜN"

Anne olmanın tadını çıkaran Gizem Karaca son olarak Instagram hesabından doğum sonrası karelerini yayınladı.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Peş peş paylaşım yapan Karaca, 'Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu' notunu düştü.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Güzel oyuncunun kalpleri ısıtan paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİ
Gizem Karaca geçtiğimiz günlerde de kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Hayranlarından beğeni ve yorum yağan gönderiye "Aynı babası", "Tıpkı babasına benziyor" ve "Babasının kopyası" gibi yorumlar gelmişti.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

Karaca bu kareye, 'Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcıkta olsun böcüklenirse sizden bilirim' notunu yazmıştı.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ANNE KIZ BİRLİKTE HASTA OLMUŞTU

Gizem Karaca ve kızı Leyla Yaz birlikte hasta oldular. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar çok fena salgın varmış. Biz de hasta olduk. İkimiz de salya sümük" yazdı. Paylaşımı filtreli yaptığı fark edilen ünlü isim fotoğrafın altına ise, "Tipimi tek toparlayacak filtre buydu" yazdı. Takipçilerinden kısa sürede geçmiş olsun mesajları yağan ünlü oyuncu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kızını ilk kucağına aldığı anı paylaştı! Oyuncu Gizem Karaca’dan duygusal anlar... 5 ay önce bugün

"MODUM DÜŞÜYOR"

Yaka iğnem oldu, uyuyamıyorum, geceleri saat başı emiyor, tek başına asla uyumak istemiyor, yatağına koyamıyorum diyorum... Sonra bi gece şak diye 5 saat anne yanı yatağında deliksiz uyuyor bu sefer ben sürekli uyanıp uyanıp kontrol ediyorum.O Instagram'da ki dakika başı rutin reelsi paylaşan fondötenli hatunlara bakıyorum nasıl ya diyorum, modum düşüyor biz mi beceremiyoruz diyorum sonra yorumlara bi bakıyorum herkes benim gibi benim yaşadığımı yaşıyor. Rahatlıyorum."