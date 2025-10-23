Trend Galeri Trend Magazin Kızıyla kaza geçirip ölümden dönmüştü! İrem Helvacıoğlu korku dolu anları paylaştı: "Kafama 12 dikiş atıldı"

Birkaç gün önce kızı dünyaya gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün Bağdat Caddesi'nde geçirdiği kazada ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anların ardından Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından hayranlarına ilk açıklamasını yaptı.

Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik kızıyla bir paylaşım yapan oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.

TALİHSİZ KAZA! ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

İrem Helvacıoğlu, bugün eşi Ural Kaspar ve minik kızıyla Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Ancak burada talihsiz bir olay yaşandı.

ÜNLÜ OYUNCUYA ARABA ÇARPTI

İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim 2025 günü saat 18.15 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Helvacıoğlu ile birlikte araç sürücülerinin de yaralı oldukları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca Helvacıoğlu'nun eşi ve çocuğunun da sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Yenidoğan kızıyla ölümden dönen ve tedavi altın alınan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı. Ünlü oyuncu, "Öncelikle merak eden,arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

