Kızıyla kaza geçirip ölümden dönmüştü! İrem Helvacıoğlu korku dolu anları paylaştı: "Kafama 12 dikiş atıldı"
Birkaç gün önce kızı dünyaya gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün Bağdat Caddesi'nde geçirdiği kazada ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anların ardından Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından hayranlarına ilk açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:50