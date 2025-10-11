Trend Galeri Trend Magazin Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! “Kızlar bana bakarken yere düşüyordu”

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! “Kızlar bana bakarken yere düşüyordu”

32 yıl önceki haliyle görenleri şaşkına çeviren Kobra Murat, gençlik fotoğrafını paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı! 'Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam' diyen ünlü şarkıcının nostaljik paylaşımı, takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı. İşte şoke eden o hali…

Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 09:34
Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Murat Divandiler, sahne adıyla bilinen "Kobra Murat", sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini nostaljiye sürükledi. Instagram hesabında 32 yıl öncesine ait bir kareyi paylaşan şarkıcı, duygusal ve esprili ifadelerle geçmişe dair anılarını paylaştı.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Paylaşımında "32 sene önceki Kobra Murat. Hey gidi yıllar, hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar ve selamlar olsun" ifadelerini kullanan Divandiler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN SOSYAL MEDYAYI YIKAN GENÇLİĞİ!

Sosyal medyada yaptığı bu tür paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kobra Murat, hem müzik kariyerini hem de renkli kişiliğini hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Gençlik yıllarına dair esprili ve samimi açıklamaları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Kobra Murat, hem geçmişe dair anıları hem de sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Paylaşımlarıyla müzik ve eğlence dünyasında nostalji rüzgârı estiren şarkıcı, takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle sosyal medyada sevilen bir figür haline geldi.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

KOBRA MURAT'IN ALTIN VARAKLI LÜKS EVİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ...

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!
Eski milli futbolcu Yılmaz Vural, şimdi teknik direktörlük yaparak adından sıklıkla söz ettiriyor.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan eski futbolcu, son olarak eviyle dikkat çekti.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

Yılmaz Vural'ın Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks evi görenleri hayrete düşürdü.

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!

Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu

İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI!