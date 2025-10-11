Trend
Kobra Murat gençliğini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Gören tanıyamıyor! “Kızlar bana bakarken yere düşüyordu”
32 yıl önceki haliyle görenleri şaşkına çeviren Kobra Murat, gençlik fotoğrafını paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı! 'Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam' diyen ünlü şarkıcının nostaljik paylaşımı, takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı. İşte şoke eden o hali…
Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 09:34