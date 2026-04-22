Kobra Murat öldü mü? İddialara jet hızıyla açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Kobra Murat'ın öldüğü yönündeki asılsız iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevenlerini korkutan paylaşımların ardından beklenen açıklama gecikmedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 10:57
Ünlü sanatçı Murat Divandiler'in hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada hızla yayılan iddialar, kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Ancak işin aslı çok geçmeden anlaşıldı. Olayın tamamen bir isim ve lakap benzerliği olduğu ortaya çıktı.

MURAT DİVANDİLER'DEN JET YALANLAMA

Hakkındaki asılsız haberlerin ardından telefonları susmayan Murat Divandiler, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım"

Manisa'daki üzücü olayla kendisinin bir ilgisi olmadığını tescilleyen Divandiler, sevenlerine teşekkür etti.

ÖTE YANDAN ÜNLÜ SANATÇI, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KEŞFEDİLME HİKAYESİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Bugün renkli tarzı ve neşeli tavırlarıyla magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Kobra Murat'ın zirveye uzanan yolculuğu sanıldığı kadar kolay olmadı.

Şimdilerde şatafatlı hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü ismin hikayesi, aslında küçük bir terzi dükkanında, dikiş makinesinin başında başladı.

SERMAYESİ YOKTU, İŞE SÖKÜK DİKEREK BAŞLADI

Çocuk yaşlarda resim yeteneğiyle dikkat çeken Murat Divandiler'in en büyük hayali modacı olmaktı. Ancak o dönemde elinde hiçbir sermayesi olmayan ünlü şarkıcı hayallerine giden yola en alttan başladı.

Küçük bir dükkan açan ünlü isim, ilk zamanlarda sadece kıyafet yamayarak ve fermuar tamir ederek geçimini sağladı.

İLK TASARIMI BİR NAMAZ ELBİSESİYDİ

Murat'ın tasarımcı kimliğini ortaya koyan ilk işi, mahalleden bir kadının isteği üzerine diktiği namaz elbisesi oldu. Ancak bu, alışılmışın dışında bir tasarımdı.

Roman kültürünün gösterişini yansıtan bu parça, aslında Kobra Murat'ın bugünkü iddialı tarzının da ilk sinyallerini veriyordu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN O SIRA DIŞI MÜŞTERİ

Kobra Murat'ın asıl kırılma noktası ise dükkanına gelen varlıklı bir müşterinin ilginç talebiyle yaşandı. Düğünü için kimsenin yapamadığı bir elbise isteyen kadın, Murat'a, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkayım. Herkes beni konuşsun!" dedi.

"KOBRA MURAT" İSMİNİ BÖYLE ALDI!

Bu zorlu siparişi başarıyla tamamlayan Murat, tasarladığı "kobralı elbise" ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bu olaydan sonra imajını yenileyen ve katıldığı davetlerde kartvizitini dağıtmaya başlayan Murat, kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak "Kobra Murat" lakabını aldı.

KÜÇÜK DÜKKANDAN TELEVİZYON EKRANLARINA

Terzi dükkanında başlayan bu serüven, zamanla televizyon programlarına ve büyük sahnelere taşındı. Roman kültürünün şatafatlı estetiğini hem tasarımlarına hem de kendi yaşamına yansıtan Kobra Murat, sıfırdan kurduğu bu renkli dünyayla bugün geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kobra Murat'ın azim dolu bu keşfedilme hikayesi, duyanlara ilham vermeye devam ediyor.

