Koçak Ailesi bir kez daha karıştı! Ölen annesini gizlice defnetti! Kardeşleri Naciye Koçak’ı şikayet etti

MİRAS DAVALARI DEVAM EDİYOR

Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. O zamandan bu yana kardeşlerin farklı davaları devam ediyor.

OYA-RECAİ KOÇAK

Recai Koçak'ın, annesinin ölümünü gizlediği ve gizlice defnettiği için kardeşi Naciye Koçak'ı savcılığa verdiğini de öğrendim.

Naciye Koçak, 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip Komşu'ya gelin gitmiş ancak 1.5 yıl sonra boşanıp İstanbul'a dönmüştü. O tarihten beri de annesiyle birlikte yaşıyordu.