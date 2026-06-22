Koçak Ailesi'ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak'a vasi tayini davası açtı! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.