Trend
Galeri
Trend Magazin
Koçak Ailesi'ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak'a vasi tayini davası açtı! "Akıl sağlığı yerinde değil"
Koçak Ailesi'ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak'a vasi tayini davası açtı! "Akıl sağlığı yerinde değil"
Sosyetenin efsane ismi Servet Koçak'ın vefatının ardından sular durulmuyor. Aile içindeki gizli defin krizinin arkasından, kardeşlerin yargıya taşıdığı şok edici "vasi" dilekçesi çıktı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:13