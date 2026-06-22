Trend Galeri Trend Magazin Koçak Ailesi'ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak'a vasi tayini davası açtı! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Koçak Ailesi'ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak'a vasi tayini davası açtı! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Sosyetenin efsane ismi Servet Koçak'ın vefatının ardından sular durulmuyor. Aile içindeki gizli defin krizinin arkasından, kardeşlerin yargıya taşıdığı şok edici "vasi" dilekçesi çıktı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:13
Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Servet Koçak'ın vefatına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, olayın perde arkasına ilişkin yeni iddialar kulağıma geldi.

Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri, Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aralarındaki husumetin nedeni de buymuş.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Naciye Koçak'ın davranışları, mali tasarrufları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı dava dosyası yargı makamlarına sunulmuş. Özellikle aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu dilekçede yer alıyormuş.

Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Dosyaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm sürecine ilişkin olmuş.

Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Servet Koçak'ın vefatının aile fertlerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı kişilerle gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığı ileri sürülmüş.

Koçak Ailesi’ndeki gerginlikler bitmiyor: Kardeşleri Naciye Koçak’a vasi tayini davası açtı! Akıl sağlığı yerinde değil

Bakalım Koçak kardeşlerin mahkeme savaşları nasıl sonuçlanacak...

Haber Girişi Gözde Nur - Editör