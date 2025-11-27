Trend Galeri Trend Magazin Kocasını 'deniz manzaralı eve' benzetmişti! Gupse Özay'ın açıklamasına eşi Barış Arduç'tan cevap: "Vardır bir bildiği"

Gupse Özay katıldığı bir programda kendisine gelen, "Her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna karşılık deniz manzaralı ev örneğini vermişti. Özay'ın örneği çok konuşulurken eşi Barış Arduç'tan beklenen cevap geldi...

Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:38
"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Gupse Özay, geçen günlerde bir programa konuk olmuştu.

'KOCAMA BAK BE'

Özay kendisine bir hayranı tarafından gelen, "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna içtenlikle cevap vermişti.

"BİR ARA DİYORDUM"

Güzel oyuncu yorum karşılık, "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey" yanıtını vererek salonu kahkahaya boğmuştu.

"BENİM KARIM DOĞRU SÖYLEMİŞTİR"

Gupse Özay'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, eşi Barış Arduç'tan beklenen cevap geldi. Biricik eşinin sözlerini onaylayan Arduç, "Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım. Vardır bir bildiği" ifadelerini kullandı.

Ünlü çift yaptıkları açıklamalarla dikkat çekerken aynı zamanda kızları Jan Asya'yla da ilgi odağı oluyor.

