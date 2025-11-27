Trend
Kocasını 'deniz manzaralı eve' benzetmişti! Gupse Özay'ın açıklamasına eşi Barış Arduç'tan cevap: "Vardır bir bildiği"
Gupse Özay katıldığı bir programda kendisine gelen, "Her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna karşılık deniz manzaralı ev örneğini vermişti. Özay'ın örneği çok konuşulurken eşi Barış Arduç'tan beklenen cevap geldi...
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:38