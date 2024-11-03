Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

"EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE MOTORU SEVİYORUM"

Sakallıoğlu, "Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum" diyerek esprili bir dille durumu özetledi. Bu sırada eşi Burak Yırtar da, "Yasemin çok sever motoru, ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde" diyerek eşinin kask konusundaki sıkıntısını esprili bir dille anlattı.