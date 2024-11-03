Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Yırtar ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, açıklamalarıyla güldürdü. Eşinin motor tutkusuna değinen Sakallıoğlu, 'Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum' diyerek kahkaha attı. 'EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE MOTORU SEVİYORUM' Sakallıoğlu, 'Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum' diyerek esprili bir dille durumu özetledi. Bu sırada eşi Burak Yırtar da, 'Yasemin çok sever motoru, ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde' diyerek eşinin kask konusundaki sıkıntısını esprili bir dille anlattı. 'CESUR HİSSEDİYORLAR' Yasemin Sakallıoğlu, 'Erkekler motoru çok seviyor' diyerek kahkaha attı ve 'Yanlış anlaşılmasın, ben böyle söylemedim. İki tekeri seviyor erkekler. Cesur hissediyorlar. Kariyerimi bitirmeyin, aileme bakıyorum, yanlış anlaşılma olmasın' diyerek tekrardan kahkaha attı. Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, fazla kilolarından yakındı. 36 yaşındaki Sakallıoğlu, 'Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum' ifadelerini kullandı. 'EŞİM KASLANIYOR, BEN DE YAĞLANIYORUM!' 'Bir gün beni bu röportajda zayıf göreceksiniz. 82 kiloyum. Kafaya da takıyorum. İnsan neyin esprisini yapıyorsa onu kafaya takıyordur bence' diyen ünlü isim, şöyle devam etti: Kaç kişi geldi zayıflatmak için. En son hocaya gideceğim. Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi. Birisi bana gelsin tatlı yerken şöyle bir baksın. Nazar değsin ya. Seviyorum galiba yemek yemeyi de. Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum. 'ZARARINA GÖSTERİ' Harbiye sahnesinde bir çok sanatçının maddi olarak bir gelir beklemediğini, aksine maddi gelirin hepsinin sahneye harcandığını da söyleyen komedyen, şöyle konuştu: 'Harbiye bizim para kazandığımız değil, çok fazla para harcadığımız bir yer. Senede bir, iki kere oluyor ve çok özeniyoruz. Harbiye benim cebimden de çok fazla para harcadığım bir yer ama ben bununla gurur duyuyorum' ÇAĞLA ŞIKEL'İ Tİ'YE ALMIŞTI 45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kaldı. Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Şıkel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'nun videosuna cevap gecikmedi. Komedyenin paylaşımına yorum yapan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı: 'Çok tatlısın ya, izlerken kendimi koltuğa fırlattım!' TAVŞAN DİŞ MODASINA UYDU Öte yandan tavşan diş modasına uyan Çağla Şıkel'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Çağla Şıkel'in, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisi görenleri şaşırttı. Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik ve orantısızlık dikkatlerden kaçmadı. Şıkel'e yorum yağdı. Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen, her giydiğini yakıştırdığımız ünlü sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Şıkel, bu sefer son yayınladığı videosuyla dillere düştü. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken ünlü ismin, dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı göze çarptı. Hayranları Çağla Şıkel'in yeni imajını pek sevmedi. Takipçileri Çağla Şıkel'in yüzündeki değişimi hemen fark etti. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan son paylaşımı Deneyimli mankenin son hali sosyal medyada alay konusu oldu. Çağla Şıkel'in dişlerindeki değişim takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Çağla Şıkel'in yeni imajına adeta yorum yağdı. Çağla Şıkel'in yeni imajına bakın ne yorumlar geldi… ÇAĞLA ŞIKEL'İN OĞLU KUZEY YAKIŞIKLILIĞI İLE MANKENLERE TAŞ ÇIKARDI! Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, oğulları ile spor salonundan karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile kaslarını yarıştırırken küçük oğlu Uzay'ın sevimli halleri dikkat çekti... Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey fiziği ve yakışıklılığı ile mankenlere taş çıkardı... Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaştı sosyal medya kahkahaya boğuldu. Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınladı. O anları 'Cennet Mahallesi x Dubai' notu ile yayınlayan Çağla Şıkel takipçilerini güldürdü. İşte Çağla Şıkel ile Enis Arıkan'ın Dubai pozları... Çağla Şıkel yine zarafetini konuşturdu. 44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Çağla Şıkel, son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı... İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi... Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekici. Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi odağı oldu... Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman süper lüks evini takipçileriyle paylaşmıştı. İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yapmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. RAHAT ETMEYİ SEVİYORUM' İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan ünlü şarkıcı, 'İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum' demişti. Diğer ünlü isimlerin de merak edilen evlerini sizler için derledik ... YASEMİN ÖZİLHAN TÜRKAN ŞORAY İLE KIZI YAĞMUR ÜNAL ŞAFAK SEZER KIVANÇ TATLITUĞ VE EŞİ BAŞAK DİZER DEMET AKBAĞ SİBEL CAN EBRU ŞALLI GÖKÇE BAHADIR DEMET ŞENER EDİZ HUN BUSE TERİM BAHÇEKAPILI DENİZ AKKAYA ESRA EROL DENİZ SEKİ IŞIL REÇBER