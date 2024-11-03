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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar ile Bebek'te kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla karşılaşınca şaşıran ikili, eğlenceli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 10:40
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Yırtar ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, açıklamalarıyla güldürdü.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

Eşinin motor tutkusuna değinen Sakallıoğlu, "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" diyerek kahkaha attı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

"EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE MOTORU SEVİYORUM"

Sakallıoğlu, "Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum" diyerek esprili bir dille durumu özetledi. Bu sırada eşi Burak Yırtar da, "Yasemin çok sever motoru, ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde" diyerek eşinin kask konusundaki sıkıntısını esprili bir dille anlattı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

"CESUR HİSSEDİYORLAR"

Yasemin Sakallıoğlu, "Erkekler motoru çok seviyor" diyerek kahkaha attı ve "Yanlış anlaşılmasın, ben böyle söylemedim. İki tekeri seviyor erkekler. Cesur hissediyorlar. Kariyerimi bitirmeyin, aileme bakıyorum, yanlış anlaşılma olmasın" diyerek tekrardan kahkaha attı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu itiraf etti! ‘Evliliğim yürüsün diye...’

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, fazla kilolarından yakındı. 36 yaşındaki Sakallıoğlu, "Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum" ifadelerini kullandı.

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