Konserde içini döktü: Şarkıcı Emir Can İğrek'ten bomba 'aşk' itirafı!

"Nalan" ile büyük bir çıkış yakalayan Emir Can İğrek, sahnede yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konserinde aşk hayatına dair söylediği sözlerle dinleyicilerin ilgisini topladı.

Giriş Tarihi: 16.03.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 12:04
Türk pop müziğinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İğrek, son dönemde Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği yoğun konser programıyla sahne çalışmalarına devam ediyor.

Müzik hayatına Tekirdağ'da başlayan İğrek, özellikle "Nalan" ve "Müzik Kutusu" isimli parçalarıyla dijital platformlarda adını duyurmayı başardı.

Geniş bir yaş aralığına hitap eden sanatçı, konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu etkileşimlerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sahne performansları sırasında sık sık hayranlarıyla diyalog kuran İğrek, bu etkinliklerde yaşanan anlarla sıkça sosyal medyada çok konuşuluyor.

KONSERDE İÇİNİ DÖKTÜ!

32 yaşındaki Emir Can İğrek son olarak konserinde özel hayatı hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"BENDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcı, kalbinin şu sıralar boş olduğunu esprili bir dille anlattı. Aşk hayatıyla ilgili konuşan Emir Can İğrek, "Dostum var, eşim yok. Flörtüm de yok. Sevgilim zaten yok. Bende hiçbir şey yok" sözleriyle herkesi güldürdü.

Şarkıcı Emir Can İğrek'ten sahnede bomba 'aşk' itirafı! | Video

HAYRANIYLA DÜETİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Öte yandan Emir Can İğrek'İn Burdur'da verdiği konseri, diğerlerinden farklı olarak sahnede yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle öne çıkmıştı.

Konserin ilerleyen saatlerinde yaşanan bir olay, kısa sürede dijital kanallar üzerinden geniş bir kitleye yayılarak günün en çok paylaşılan içerikleri arasına girmişti.

Konser sırasında ön sıralarda bulunan dinleyicileriyle sohbet eden Emir Can İğrek, kalabalığın arasında sadece 5 yaşında olan bir hayranının olduğunu fark etmişti. Sanatçı, küçük çocuğun şarkılara eşlik ettiğini görünce sahneye davet ederek mikrofonu paylaşmıştı.

HAYRANIYLA DÜET YAPTI!

Sahneye çıkan 5 yaşındaki minik misafir, sempatik tavırlarıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. İğrek, sahnedeki bu beklenmedik katılımcıyla kısa bir süre sohbet ettikten sonra orkestrasına bir sonraki şarkı için işaret verdi.

Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video

Sevilen parçalarından "Tırnağın Kırılmasın" çalmaya başladığında, küçük hayranı şarkının sözlerini söylemeye başladı. Mikrofonu tamamen çocuğa bırakan İğrek, performansın geri kalanını minik misafiriyle birlikte tamamladı.

Konser alanındaki izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Binlerce etkileşim alan görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun şarkı sözlerini eksiksiz şekilde seslendirmesi dikkat çekti.

Kısa sürede izlenme rekorları kıran düet, sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı olarak kayıtlara geçti. Emir Can İğrek'in konseri, bu sürpriz performansla birlikte hafızalarda yer eden anlardan biri oldu.