Köpeğini tasmasız bırakan iş insanından akıllara zarar savunma: "Benim köpeğim eğitimli, onlarınki barınaktan!"

'MERMER ASLİ KUSURLU'

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, Jack Russel cinsi köpeğin yasaklı ırklar listesinde olmasa da, sahibinin köpeği kontrol altında tutması ve başkalarının sağlığı için gerekli özeni göstermesi gerektiği vurgulandı. Raporda, Mermer'in köpeğini tasmasız bırakması nedeniyle "asli kusurlu", bakıcının ise "kusursuz" olduğu ifade edildi.