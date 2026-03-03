Trend
Köpeğini tasmasız bırakan iş insanından akıllara zarar savunma: "Benim köpeğim eğitimli, onlarınki barınaktan!"
Mermerler Şirketler Grubu aile içi yaşadıkları miras kavgaları iddialarıyla çalkanırken, ailenin büyük oğlu Zafer Murat Mermer, mahkemelik oldu. Aynı sitede oturan çocuk bakıcısı Ma. Lynn Rivera Cabang, Mermer'in Jack Russel cinsi köpeği tarafından ısırıldığını iddia etti. Köpeğini tasmasız bırakması nedeniyle "asli kusurlu" bulunan Mermer, taksirle yaralama suçundan ceza aldı.
Giriş Tarihi: 03.03.2026 07:21
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 07:22