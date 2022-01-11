Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

"BİZ HER ZAMAN KARDEŞİZ"

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük de Kemer'in açıklamasından sonra paylaşım yapmış ve "Sevgili dostlar mesajlarınız için teşekkürler ama. Böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyoruz" demişti.