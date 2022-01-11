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Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül açıklaması!

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yla trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna "Hayır ziyarete gitmedik, bildiğim kadarı ile Gülçin İstanbul'da da çok fazla durmak istemiyor. Çok kötü bir süreç geçiriyor, kendisinin açıklamadığı bir şeyi söylemek bana düşmez" dedi.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:17
Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

Geçtiğimiz yıllarda dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna "Hayır ziyarete gitmedik, bildiğim kadarı ile Gülçin İstanbul'da da çok fazla durmak istemiyor.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

Çok kötü bir süreç geçiriyor, kendisinin açıklamadığı bir şeyi söylemek bana düşmez" dedi.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

Öte yandan; Cemre Kemer'in cenaze sonrası paylaşımları tepki çekerken; eski şarkıcı; "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Cemre Kemer’den Gülçin Ergül açıklaması!

"BİZ HER ZAMAN KARDEŞİZ"

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük de Kemer'in açıklamasından sonra paylaşım yapmış ve "Sevgili dostlar mesajlarınız için teşekkürler ama. Böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyoruz" demişti.

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