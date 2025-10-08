Trend
Korkusuz Korkak’ın Ayı Abbas’ı, Yeşilçam’ın unutulmaz “kötü” adamıydı! Şöhreti ona yetmedi: Turgut Özatay'ın yürek burkan sonu...
Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından biri olan usta oyuncu Turgut Özatay, beyazperdede canlandırdığı unutulmaz kötü adam rolleriyle Türk sinemasının efsaneleri arasına adını yazdırdı. Peki bu efsane karakterin hayatının nasıl sonlandığını biliyor musunzu? İşte yürek burkan o detay...
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:32