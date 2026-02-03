Trend
Galeri
Trend Magazin
Korkusuz Korkak'ın Melek'i, Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...Yeşilçam yıldızının kızı meğer kendisinden de ünlüymüş
Korkusuz Korkak'ın Melek'i, Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...Yeşilçam yıldızının kızı meğer kendisinden de ünlüymüş
Korkusuz Korkak'ta Kemal Sunal ile rol alan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Belkıs Dilligil'in şaşırtan bir sırrı ortaya çıktı. Meğer emektar oyuncunun kızı da ekranlarda sıkça gördüğümüz ünlü bir oyuncuymuş…
Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 14:17