Korkusuz Korkak’ın Melek’i, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı...Yeşilçam yıldızının kızı meğer kendisinden de ünlüymüş

Korkusuz Korkak'ta Kemal Sunal ile rol alan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Belkıs Dilligil'in şaşırtan bir sırrı ortaya çıktı. Meğer emektar oyuncunun kızı da ekranlarda sıkça gördüğümüz ünlü bir oyuncuymuş…

Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 14:17
1995 yılında aramızdan ayrılan Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyor.

Türk sinemasının efsane tiyatro ve sinema oyuncularından olan ünlü isim, geçirdiği feci kaza sonucu 66 yaşında yaşama veda etmişti.

1956'da Avni Dilligil ile ünlü oyuncu geride çok sayıda film bırakmıştı. Belkıs Dilligil'in kızı da meğer herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş.

1956 senesinde Türk Tiyatrosu'nun kabul edilen isimlerinden Avni Dilligil ile evlenen sanatçının bu evliliğinden Rahmi ve Çiçek adında iki evladı oldu.

İŞTE BELKIS DİLLİGİL'İN KIZI ÇİÇEK DİLLİGİL...

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak, 5 Haziran 1969 doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu.

Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

