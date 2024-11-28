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Korkusuz Korkak'ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın sevilen efsanesi Korkusuz Korkak filminde Sevil Hemşire'yi canlandıran usta oyuncu Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı. 74 yaşındaki ünlü isme yıllar acımadı...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:24
Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan 'Korkusuz Korkak'ta Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazınan Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı.

Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

Atav, filmde duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan hoş sesiyle dikkat çekmişti.

Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

İŞTE AYŞİN ATAV'IN SON HALİ...

Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

Tiyatro kökenli aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan daha ünlü...

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