Korkusuz Korkak’ın Sevil hemşiresiydi...74 yaşındaki Ayşin Atav’ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan 'Korkusuz Korkak'ta Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazınan Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı. Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor. Atav, filmde duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan hoş sesiyle dikkat çekmişti. İŞTE AYŞİN ATAV'IN SON HALİ... Tiyatro kökenli aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan daha ünlü... Ayşin Atav, Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı. 1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı. Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır. Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri: gelinlik kızlar filminde Sadri Alışık'ın lale adlı kızını, Gülüzar filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini, Korkusuz Korkak filminde Sevil'i canlandırmıştır. İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler... Şükriye Atav - Ayşin Atav Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil Ekrem Dümer- Yalçın Dümer Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER