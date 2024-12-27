Trend
Galeri
Trend Magazin
'Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?' Rıza Kalkavan'ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!
'Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?' Rıza Kalkavan'ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!
Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın sahte içkiden hayatını kaybettiği iddiaları sonrası akıllarda cevaplanması gereken bir çok soru kaldı. "Koskoca Kalkavan Ailesi'nin bir üyesi sahte içki mi alır?"...GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 27.12.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 06:21