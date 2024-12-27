’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Bir başka iddiaya göre ise Kalkavan, Ortaköy'de lüks bir restoranda içtikten sonra fenalaştı!

Kız arkadaşına göre ise Rıza Kalkavan sahte içki almaz!

Sahte içkinin alındığı yer bir işletme ise bu nasıl bir işletme? Bir restoransa artık lüks restoranda bile sahte içki mi satılıyor?

Lüks bir semtte, lüks bir dairede yaşayan Rıza Kalkavan, sahte içti alacak kadar maddi durumu kötü olabilir mi? Vs.