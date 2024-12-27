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'Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?' Rıza Kalkavan'ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan'ın sahte içkiden hayatını kaybettiği iddiaları sonrası akıllarda cevaplanması gereken bir çok soru kaldı. "Koskoca Kalkavan Ailesi'nin bir üyesi sahte içki mi alır?"...GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 27.12.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 06:21
’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti.
Rıza Kalkavan, akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.
Amatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu'yla yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi.
Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi.

’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Şimdi akla ilk; "Koskoca Kalkavan Ailesi'nin bir üyesi sahte içki mi alır?" sorusu geliyor.
Ortada birkaç iddia var: Rıza Kalkavan, Ortaköy'de bir işletmeden satın aldığı sahte votkayı tükettikten sonra fenalaştı.
Önce görme kaybı yaşayan ve ardından bilinci kapanan Kalkavan, acil olarak hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki iş insanı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Diğer iddia ise; son dönemde maddi sıkıntı içinde olan Rıza Kalkavan, Ortaköy'de birinden 6 bin TL'ye 30 kilo votka aldı ama içki sahte çıktı.

’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Bir başka iddiaya göre ise Kalkavan, Ortaköy'de lüks bir restoranda içtikten sonra fenalaştı!
Kız arkadaşına göre ise Rıza Kalkavan sahte içki almaz!
Sahte içkinin alındığı yer bir işletme ise bu nasıl bir işletme? Bir restoransa artık lüks restoranda bile sahte içki mi satılıyor?
Lüks bir semtte, lüks bir dairede yaşayan Rıza Kalkavan, sahte içti alacak kadar maddi durumu kötü olabilir mi? Vs.

’Koskoca Kalkavan ailesi sahte içki alır mı?’ Rıza Kalkavan’ın vefatı sonrası cevaplanması gereken bir çok soru var!

Cevaplanması gereken birçok soru var.
Bırakın lüksü orta karar restoran, bar vs. gibi işletmelerde bile sahte içki satma riski alınacağına ihtimal vermiyorum...
Ancak bu haber sosyal medyada bir panik havası yaşattı.

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