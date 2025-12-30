Trend Galeri Trend Magazin Kötü adam rolleriyle efsaneleşmişti… Yeşilçam oyuncusu Bilal İnci'nin torunu ekranların gözdesi çıktı!

Yeşilçam'da canlandırdığı sert ve karanlık karakterlerle izleyicinin hafızasına kazınan Bilal İnci, yıllar sonra bu kez ailesiyle gündemde. Usta oyuncunun torununun, bugün televizyon dünyasının en çok konuşulan ve sevilen yüzlerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:27
Yeşilçam sinemasının unutulmaz "kötü adam" figürlerinden biri olan Bilal İnci, 29 Eylül 1936'da Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında iz bırakan usta ismin sinemaya adım atması, ağabeyinin teşvikiyle oldu.

Kariyeri boyunca sayısız yapımda rol alan İnci; Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil ve Babanın Oğlu gibi filmlerle Yeşilçam tarihine adını yazdırdı.

Ancak onun sinema yolculuğunda en çarpıcı iz bırakan proje, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçtiği Dönüş filmi oldu. Bu yapımda hayat verdiği Reşit Ağa karakteri, Türk sinemasının en akılda kalan tiplemeleri arasında yer aldı. Sert mizacı, acımasız tavırları ve keskin bakışlarıyla tanınan Bilal İnci, çoğu zaman kötücül karakterlerle özdeşleşti.

Usta sanatçı, 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

KÖTÜ ROLLER HAYATINI DA ETKİLEDİ

Canlandırdığı karakterlerin gerçek hayatta da kendisine yönelen sert tepkilere neden olduğunu dile getiren Bilal İnci, bir dönem oyunculuğa ara vererek Türkiye'den uzaklaşma kararı aldı.

Aldığı ağır eleştiriler ve küfürlü mektuplar nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan İnci, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti: "Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam."

SANAT AİLE GELENEĞİ ÇIKTI

Bilal İnci'yle ilgili ortaya çıkan bir detay ise yıllar sonra yeniden gündem oldu. Meğer usta oyuncunun ailesi de sinema ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden oluşuyormuş.

İnci'nin kızı Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya'nın oğlu Samet karakterine hayat vermişti.

Elif İnci daha sonra Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi projelerde rol alarak kariyerini sürdürdü ve hâlen oyunculuk yapmaya devam ediyor.

Bilal İnci'nin torunları da ekranların tanıdık yüzleri arasında yer alıyor.

Akasya Durağı dizisinde "Şoför Leyla" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Ayça İnci'nin, Yeşilçam'ın efsane isminin torunu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İnci ailesinin bir diğer torunu Ayçin İnci de oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Elbette, akrabalık bağlarıyla şaşırtan ünlü isimler sadece İnci ailesiyle sınırlı değil. Türkiye'nin ekranlarda sıkça gördüğümüz pek çok tanınmış yüzünün arasında da bilinmeyen aile bağları bulunuyor. Birbirleriyle akraba olduklarını duyunca şaşıracağınız daha birçok ünlü isim var. İşte ünlüler dünyasında "meğer akraba çıkmışlar!" dedirten o şaşırtıcı bağlantılar…

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cengiz Nezir, "Hababam Sınıfı"nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

"Bizim Aile", "Ah Nerede", "Aile Şerefi" ve "Süt Kardeşler" gibi dönemin sevilen filmlerinde de rol alan Nezir, bir dönemin ardından bir anda oyunculuğu bırakarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Nezir hakkındaki bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Meğer Cengiz Nezir, kariyerinin en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış...

Bu kişi ise usta oyuncu Ali Fuat Nezir'di.

2011 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Fuat Nezir'in, oğlu Cengiz Nezir ile aynı filmde rol aldığı gerçeği duyanları şaşkına çevirdi.

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.

1987 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her kuşaktan seyirci tarafından hala sevgiyle hatırlanıyor.

Usta oyuncu, sadece sinemanın değil, televizyonun da en samimi yüzlerinden biriydi.

Naşit, "Uykudan Önce" programında anlattığı masallarla çocukların kalbinde ayrı bir yer edinen sanatçı, sahnedeki neşesini de kameraların ardına taşımıştı...

Ancak onun hakkında bugüne kadar pek az bilinen bir detay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Meğer Adile Naşit'in yetenek dolu kanı, ailesinin bir diğer ferdinde de hayat bulmuş.