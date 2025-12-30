Trend
Galeri
Trend Magazin
Kötü adam rolleriyle efsaneleşmişti… Yeşilçam oyuncusu Bilal İnci'nin torunu ekranların gözdesi çıktı!
Kötü adam rolleriyle efsaneleşmişti… Yeşilçam oyuncusu Bilal İnci'nin torunu ekranların gözdesi çıktı!
Yeşilçam'da canlandırdığı sert ve karanlık karakterlerle izleyicinin hafızasına kazınan Bilal İnci, yıllar sonra bu kez ailesiyle gündemde. Usta oyuncunun torununun, bugün televizyon dünyasının en çok konuşulan ve sevilen yüzlerinden biri olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:27