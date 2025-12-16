Köy hayatına çabuk alıştı! Nurgül Yeşilçay yeni yaşamını anlattı: "Bambaşka bir şey"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, aldığı radikal kararla İstanbul'dan İzmir'e taşınmıştı. Köy hayatını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu, yeni hayatı hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:28
Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.

'AMERİKA'DA YAŞIYORUM'

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştı.

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı bir programda, 'küfür' iddiasına ilişkin "Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi" açıklamasını yapmıştı... Ünlü sunucu, başka bir yayında ise 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlandı.

Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, sosyal medya hesabında sevenleriyle sık sık iletişim kuruyor.

Ceyda Ateş son olarak cumartesi günü Türkiye'ye geldi.

Snob Magazin kameralarına konuşan Ateş, Florida'da oturduğu sitede görüntülenen timsahı paylaşmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Ateş, "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Geçtiğimiz gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" ifadelerini kullandı.

KORAY AVCI

Geçtiğimiz gün, menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan Avcı, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Daha önce verdiği bir röportajda yeni yaşamını şu sözlerle özetlemişti: "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."

Koray Avcı'nın Göcek'teki hayatı, hem denizle hem de doğayla bütünleşmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşan şarkıcı, hem müzik üretiminde ilham buluyor hem de hayatın keyfini basit zevklerde çıkarıyor. Pazarda karpuz satmak gibi sıradan ama içten aktiviteler, onun yeni hayatına dair samimi bir pencere sunuyor.

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN BİR DİĞER İSİM İSE İLKER AYRIK OLDU!

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.