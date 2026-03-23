Kubilay Kaan Kundakçı barıştırmak isterken canından olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin telefonları inceleniyor!
Rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yapan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma derinleştirildi. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinin Canbay olduğu ancak saldırıda kurşunlar Kundakçı'ya isabet ettiği için hayatını kaybettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.03.2026 06:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 07:06