Trend
Galeri
Trend Magazin
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıl hapis istemi: İddianamedeki detaylar şaşırttı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıl hapis istemi: İddianamedeki detaylar şaşırttı
İstanbul Ümraniye'de, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) şikayeti üzerine şarkıcı Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Giriş Tarihi: 06.05.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 11:45