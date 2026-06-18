Trend Galeri Trend Magazin Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Ricky Martin, konser öncesi istekleriyle gündeme geldi. Ünlü sanatçının kulis hazırlıkları kapsamında talep ettiği detaylar, herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 08:01
Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Latin müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden yıldız sanatçı, Türkiye ziyareti öncesinde ilettiği özel taleplerle de dikkat çekti.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Konser öncesi hazırlıkları kapsamında özel bir oksijen kapsülü talep eden Martin'in, Anadolu'nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği öğrenildi.

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Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Sanatçının, doğal minerallerle gerçekleştirilen bu ritüellerin vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inandığı ve daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı belirtiliyor.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Latin müziğinin dünya çapındaki en tanınan isimlerinden biri olan Ricky Martin, 24 Aralık 1971 tarihinde Porto Riko'nun San Juan şehrinde doğmuştur. Müziğe olan tutkusu çok küçük yaşlarda başlayan sanatçı, 1980'li yılların ünlü erkek grubu Menudo'ya katılarak profesyonel kariyerine ilk adımını atmıştır.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine odaklanan Martin, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle Latin Amerika ve Avrupa'da büyük bir popülarite yakalamıştır.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Asıl küresel patlamasını ise 1998 Fransa Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "The Cup of Life" (La Copa de la Vida) ile gerçekleştirmiş, bu performansıyla Latin müziğini dünya pop listelerinin zirvesine taşımıştır.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Hemen ardından gelen ve "Livin' la Vida Loca" gibi zamansız bir hiti barındıran kendi adını taşıyan İngilizce albümü, sanatçının küresel bir ikon haline gelmesini sağlamıştır.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Kariyeri boyunca Grammy ve Latin Grammy başta olmak üzere sayısız prestijli ödülün sahibi olan Ricky Martin, sadece enerjik sahne performansları ve güçlü vokal yeteneğiyle değil, aynı zamanda dünya genelindeki muhtaç çocukların haklarını savunmak amacıyla kurduğu Ricky Martin Vakfı çatısı altında yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak üstlendiği rollerle de tanınmaktadır.

Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Aktörlük kariyerinde de başarılı projelere imza atan ve dünya çapında milyonlarca albüm satışına ulaşan yıldız sanatçı, günümüzde de turnelerine ve yeni müzik projelerine hız kesmeden devam ederek pop müzik tarihinin en etkili ve yaşayan efsanelerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör