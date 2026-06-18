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Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...
Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...
Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Ricky Martin, konser öncesi istekleriyle gündeme geldi. Ünlü sanatçının kulis hazırlıkları kapsamında talep ettiği detaylar, herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 08:01