Kulis listesindeki detay olay oldu! Ricky Martin’in Türkiye konseri öncesi iki özel isteği şaşırttı: Kimsenin aklına gelmez...

Kariyeri boyunca Grammy ve Latin Grammy başta olmak üzere sayısız prestijli ödülün sahibi olan Ricky Martin, sadece enerjik sahne performansları ve güçlü vokal yeteneğiyle değil, aynı zamanda dünya genelindeki muhtaç çocukların haklarını savunmak amacıyla kurduğu Ricky Martin Vakfı çatısı altında yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak üstlendiği rollerle de tanınmaktadır.