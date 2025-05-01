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Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!
Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sertan Acar, şöhretin zirvesindeyken bir anda ortadan kayboldu. Başarılı jönlerden biri olarak anılan Sertan Acar, sinemadan uzaklaştı ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar verdi. İşte ünlü oyuncunun son hali!
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:43