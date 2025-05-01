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Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sertan Acar, şöhretin zirvesindeyken bir anda ortadan kayboldu. Başarılı jönlerden biri olarak anılan Sertan Acar, sinemadan uzaklaştı ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar verdi. İşte ünlü oyuncunun son hali!

Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:43
Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Acar, sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi…

Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Külkedisi’nin yakışıklı prensi olarak hafızalara kazınmıştı! Sertan Acar’ın yıllar sonraki görüntüsü şaşırttı!

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.