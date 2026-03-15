Trend Galeri Trend Magazin Kumanda fırlatma krizi büyüdü! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ilk kez konuştu

Geçen yıl babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlatan Dilan Çıtak, uzun süren sessizliğini bozdu. Çıtak, "Asla böyle bir şey olmadı" diyerek olay hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 15.03.2026 12:21
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçen yıl yaşanan gerginlik, uzun süre konuşulmayan bir konuydu. Tatlıses'in, kızının kendisine kumanda fırlattığını belirterek şiayetçi olmasıyla başlayan süreç, söz konusu cismin "silah sayılan bir nesne" kapsamında değerlendirilmesi üzerine adli süreçle devam etmiş ve kamu davasına dönüşmüştü.

Uzun süre konuyla ilgili sessizliğini koruyan Dilan Çıtak, katıldığı bir programda ilk kez konuştu.

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY OLMADI"

"Asla böyle bir şey olmadı" iddiasında bulunan ünlü şarkıcı şunları aktardı: "Bu nasıl oluştu bilmiyorum. Ben de sizler kadar inanamayarak okuyorum bunu ve ısrarlı bir şekilde bu savunuluyor ama buna buradan ilk ve son kez ben açıklık getireyim. Kendisinin evinde yüzlerce kamerası var. Çok fazla sayıda kamerası var. Böyle bir şey olduğunu iddia etsem ben anında görüntü paylaşırdım böyle bir şey gerçek olsaydı öyle diyeyim''

NELER OLMUŞTU?

Dilan Çıtak babasına yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Sinirlerine hâkim olamayan Çıtak, masada bulunan televizyon kumandasını eline alarak Tatlıses'e doğru fırlatmıştı. Olay anında kumanda Tatlıses'e isabet etmedi ancak olaya tanık olan evdeki çalışanlar ifadelerinde olayı doğruladı.

"ATIN BU İTİ DIŞARI"
Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine Tatlıses, çalışanlarına yüksek sesle kızını evden uzaklaştırmaları talimatını verdi. Çalışanlar, şüpheliyi tutarak dışarı çıkardı. Bu esnada ortamın oldukça gergin olduğu, tarafların yüksek sesle konuşmaya devam ettiği ifade edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayın ardından Tatlıses, resmi olarak şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde verdiği ek beyanda şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi. Buna rağmen savcılık, yaşananların kamu davası kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Çünkü iddianamede yer alan bilgiye göre, kullanılan kumanda Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi gereğince "silah" olarak kabul ediliyor.

SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK
TCK'nın 73. maddesi uyarınca, bu tür suçlar şikâyete bağlı olmadan kovuşturulabiliyor. Savcılık, Dilan Çıtak'ın eylemini "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasında, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi de yer aldı. Savcılık, delil ve tanık beyanlarını dikkate alarak dosyayı kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye sevk etti.

04 Temmuz 2025 tarihli sevk yazısında, Tatlıses'in şikâyetinden vazgeçmiş olmasına rağmen olayın ceza hukuku açısından ciddi bir suç teşkil ettiği vurgulandı.