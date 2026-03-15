Kumanda fırlatma krizi büyüdü! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ilk kez konuştu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçen yıl yaşanan gerginlik, uzun süre konuşulmayan bir konuydu. Tatlıses'in, kızının kendisine kumanda fırlattığını belirterek şiayetçi olmasıyla başlayan süreç, söz konusu cismin 'silah sayılan bir nesne' kapsamında değerlendirilmesi üzerine adli süreçle devam etmiş ve kamu davasına dönüşmüştü. Uzun süre konuyla ilgili sessizliğini koruyan Dilan Çıtak, katıldığı bir programda ilk kez konuştu. 'ASLA BÖYLE BİR ŞEY OLMADI' 'Asla böyle bir şey olmadı' iddiasında bulunan ünlü şarkıcı şunları aktardı: 'Bu nasıl oluştu bilmiyorum. Ben de sizler kadar inanamayarak okuyorum bunu ve ısrarlı bir şekilde bu savunuluyor ama buna buradan ilk ve son kez ben açıklık getireyim. Kendisinin evinde yüzlerce kamerası var. Çok fazla sayıda kamerası var. Böyle bir şey olduğunu iddia etsem ben anında görüntü paylaşırdım böyle bir şey gerçek olsaydı öyle diyeyim'' NELER OLMUŞTU? Dilan Çıtak babasına yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Sinirlerine hâkim olamayan Çıtak, masada bulunan televizyon kumandasını eline alarak Tatlıses'e doğru fırlatmıştı. Olay anında kumanda Tatlıses'e isabet etmedi ancak olaya tanık olan evdeki çalışanlar ifadelerinde olayı doğruladı. 'ATIN BU İTİ DIŞARI' SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK 04 Temmuz 2025 tarihli sevk yazısında, Tatlıses'in şikâyetinden vazgeçmiş olmasına rağmen olayın ceza hukuku açısından ciddi bir suç teşkil ettiği vurgulandı.